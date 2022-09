© Copyright : DR

Kiosque360. Pour beaucoup, Aicha Ech-Chenna, décédée ce dimanche n’est pas seulement une militante associative, mais une mère qui a consacré sa vie entière à la défense des femmes et des mères célibataires. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdat Al Maghribia.

Tout le pays a été pris d’une vive émotion ce weekend, en apprenant le décès de Aïcha Ech-Chenna, une dame qui a consacré sa vie à la défense des droits des femmes. Au regard de son parcours, du nombre de Marocains et de Marocaines qu’elle a pris sous son aile et tout ce qu’elle a fait durant sa vie pour les mères célibataires, plusieurs journaux paraissant ce lundi 26 septembre ont décidé de lui rendre hommage.

C’est le cas d’Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 26 septembre par exemple qui lui dit «adieu» en la qualifiant d’une «mère pour tous les Marocains», et en lui consacrant un portrait posthume. Dans ce dernier, le quotidien rappelle d’abord que Aicha Ech-Chenna a, très tôt dans sa vie et d’une manière totalement volontariste, choisi son camp, celui de la défense de la femme que beaucoup considéraient à l’époque comme un maillon faible de la société.

Au début de son parcours, Aicha Ech-Chenna a dû lutter sans relâche contre ceux que la seule expression des «droits des femmes» irritait et justifiait de la prendre pour cible de toute part. La liste des accusations brandies à chaque fois devant la militante était toujours prête et la moindre occasion était guettée pour la sortir.

Pourtant, Aicha Ech-Chenna a su résister, parvenant même à créer sa propre association de solidarité féminine. C’était en 1985 et c’était pour beaucoup de femmes un acte de naissance pour une nouvelle vie. Pour Al Ahdath Al Maghribia, c’était là le vrai combat qu’a mené Aicha Ech-Chenna, car créer pareille association en ces temps-là relevait presque de l’impossible.

Pour la militante, tous les défis méritaient d’être relevés pour y parvenir, car elle croyait fermement que seul le travail sur le terrain et affronter la réalité de notre société pouvait apporter des résultats concrets en faveur des femmes. Les attaques, insultes et fausses accusations qu’elle subissait ne pouvaient que rendre plus grands les plus petits des succès que réalisaient les femmes qu’elle soutenait.

Depuis la création de son association, Aïcha Ech-Chenna a vécu bien des succès et bien de moments d’émotion. Comme lors de l’obtention en 2009 de la prestigieuse reconnaissance américaine «Opus Prize». Mais comme le rappelle également Al Ahdath Al Maghribia, le jour de la présentation de ce prix à Casablanca devant un parterre de personnalités et de journalistes, ce ne sera pas la consécration qui marquera l’assistance, mais plutôt les larmes d’émotion de Aïcha Ech-Chenna quand l’une des mères célibataires qu’elle a accompagnées a pris la parole sur l’estrade pour apporter son témoignage sur les sacrifices que la militante fait pour aider les femmes. Ce jour-là, on pouvait voir Aïcha Ech-Chenna fière de ce qu’elle accomplissait, mais également motivée pour en faire encore davantage.

C’est ce qu’elle aura fait jusqu’à son dernier souffle, en contribuant à provoquer ce changement culturel dans notre société où les femmes, et particulièrement la mère célibataire et son enfant, peuvent prétendre à un avenir malgré les contraintes et les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la vie.