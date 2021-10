© Copyright : DR

Kiosque360. Les gendarmes d’Aourir ont arrêté, dernièrement, un touriste italien soupçonné de pédophilie. Le présumé coupable a été surpris chez lui, tard dans la nuit, en compagnie d’un mineur.

Les éléments de la gendarmerie royale d’Aourir, aux environs d’Agadir, ont arrêté dernièrement un touriste de nationalité italienne soupçonné de pédophilie. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 1er novembre, que le présumé coupable serait habitué à attirer des enfants chez lui pour abuser d’eux. Au moment de son interpellation, lors d’une descente effectuée par les gendarmes, il était en compagnie d’un mineur dans sa maison située dans le quartier Azaiz.

Des dizaines d’habitants s"étaient rassemblés, tard dans la nuit, autour de sa maison, après avoir appris qu'il était en compagnie d'un enfant. Le suspect aurait nié avoir abusé sexuellement du mineur, auquel il aurait toutefois demandé de fuir en passant par le toit de la maison. Selon des sources proches de l'enquête, le prévenu a été dénoncé par des habitants du quartier qui ont vu l’enfant entrer chez lui. Ils ont alors encerclé la maison avant d’informer les services compétents de la gendarmerie royale.

Le quotidien Assabah rapporte que des citoyens avaient suivi le suspect qui, en compagnie du mineur, essayait de se faufiler dans l’obscurité, entre les ruelles, pour rejoindre sa maison. C’est ce comportement qui leur a mis la puce à l’oreille, d’autant que l’homme est un étranger n’ayant aucune relation de parenté avec le mineur. Ils en ont conclu que le touriste italien n'en était pas à son premier délit et qu’il usait de toutes les subterfuges pour attirer les mineurs chez lui pour abuser d’eux.

Selon les mêmes sources, le mis en cause n’aurait fourni aux enquêteurs aucune explication plausible quant à la présence d’un mineur chez lui à une heure tardive de la nuit. Le suspect a été conduit au poste de gendarmerie où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet général compétent. Les investigations vont bon train pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et vérifier si le touriste italien n’est pas impliqué dans l’exploitation sexuelle d’autres mineurs.