Dans le quartier Dakhla à Agadir, les bennes croûlent sous des amas de déchets ménagers. Excédés par les problèmes d'hygiène et de nombreux désagréments consécutifs à cette situation, les habitants interpellent le Conseil communal de la ville.

© Copyright : Mohand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLes habitants du quartier Dakhla à Agadir dénoncent de graves problèmes d'hygiène à cause de l’accumulation des ordures ménagères. Selon plusieurs témoignages que Le360 a recueillis, la puanteur qui se dégage des bennes à ordures est «insupportable», surtout à la nuit tombée.

Dans le quartier Dakhla à Agadir, lassés par l'accumulation des déchets ménagers et surtout leur puanteur, les habitants en appellent à une intervention des autorités locales.

Secrétaire général de l’association «Badael» («Alternatives»), Noureddine Hamimo explique, interrogé par Le360, que «les habitants ont déployé de grands efforts pour nettoyer le quartier des ordures ménagères qui s'y accumulaient, des gravats et d'autres détritus, mais cela n’est pas suffisant».

Selon cet acteur associatif, les bennes situées à proximité de ce quartier résidentiel sont certes quotidiennement vidées au passage du camion de ramassage, mais d'autres habitants de quartiers situés à proximité profitent de la présence de ces bennes pour y déverser eux aussi leurs ordures, parfois très tardivement dans la nuit, ce qui crée des amas de détritus qui se dégradent. Une situation qui nuit à la santé des riverains, et aux conditions d'hygiène dans le quartier.

Noureddine Hamimo a également annoncé que les résidents du quartier Dakhla avaient interpellé des «responsables de la commune d’Agadir, mais leurs demandes sont restées lettre morte», alors que ces amas d'ordures à proximité des bennes impliquaient plusieurs désagréments. Des sans-abri s'y donnent en effet rendez-vous à la nuit tombée, explique-t-il.

Les ordures qui s'accumulent à proximité de ces bennes sont par ailleurs, souligne-t-il, devenues la proie de chiens errants, et un lieu où prolifèrent les insectes.

«Plusieurs personnes viennent y brûler leurs ordures le soir, dont des propriétaires de cafés, de restaurants et de magasins avoisinant le quartier», ajoute cet acteur associatif. «Cela fait de cet endroit un lieu dangereux pour la santé de tous, d’autant que plusieurs habitants souffrent de maladies chroniques et risquent de voir leur maladie se compliquer à cause de ces déchets», plaide-t-il.

Noureddine Hamimo appelle en conséquence le Conseil communal d’Agadir à interagir «positivement» avec les plaintes formulées par les habitants de ce quartier, et à les «protéger contre les effets négatifs de ce problème». Il confirme que les camions de ramassage des ordures «passent régulièrement pour vider ces bennes, mais sans que ce problème ne soit réglé».

«Les habitants pourraient mettre leurs sacs-poubelles devant leur maison, au moment du passage des camions. Cela éviterait que les déchets s’entassent dans ces bennes», suggère-t-il.

Le360 a tenté de recueillir le témoignage du responsable du nettoiement auprès de la Commune d’Agadir. Mais celui-ci a refusé d'émettre la moindre déclaration à ce propos, puisque, selon ses dires, il «ne dispose pas du rapport d’inspection».