VidéoDes déchets plastiques et industriels jonchent son cours, sans compter des odeurs pestilentielles, qui s'en dégagent… La dégradation écologique de l’oued Fès, qui traverse plusieurs quartiers de la ville, indigne et inquiète les Fassis. Voici la réponse d'un membre du Conseil communal.

Gravement pollué, l'oued Fès charrie sur son cours de nombreux déchets, faits de plastiques ou industriels, et dégage de plus une puanteur pestilentielle que dénoncent avec virulence ceux qui vivent non loin de là.

«Nous sentons quotidiennement ces mauvaises odeurs, qui s’accentuent de plus en plus, et impactent surtout notre santé. Ces rejets plastiques et industriels viennent des usines. C’est une catastrophe écologique!», s'exclame Saïd, propriétaire d’une boutique à Fès, que Le360 a interrogé.

Confronté à ce désastre écologique dont il contemple le spectacle désolant quotidiennement, le commerçant lance un appel aux autorités compétentes.

Au Conseil communal de Fès, Mohamed Maghiouch est l'adjoint au maire. Interrogé par Le360, l'élu a expliqué que l'actuelle dégradation subie par l’oued Fès, qui traverse la cité en plusieurs endroits, résulte d'une accumulation de pollutions diverses et variées, sur plusieurs années.

Mohamed Maghiouch explique aussi que les membres du Conseil communal de la ville se sont déjà à plusieurs reprises entretenus avec des responsables de la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de la Wilaya de Fès, ainsi qu'avec ceux de l’Agence hydraulique du bassin de Sebou, afin de mener conjointement des opérations de nettoyage de cet oued, cité dès la fondation de Fès, en l'an 789 ap. J.-C.