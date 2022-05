Le chirurgien Hassan Tazi et son épouse.

Kiosque360. Le juge d'instruction a fixé au 5 mai, la date d'audition des plaignants dans le cadre de l'affaire du Dr Tazi. Trois donateurs qui ont porté plainte contre la clinique Chifaa à Casablanca présenteront leurs versions des faits. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdat Maghribia.

L'affaire du Dr Tazi se poursuit et chaque étape apporte son lot d'informations. Al Ahdath Al Maghribia raporte dans son édition du lundi 2 mai, que le juge d'instruction a fixé la date d'audition de trois donateurs plaignants au 5 mai prochain. Et ce après avoir auditionné le 27 avril dernier, plusieurs donateurs dont des personnalités connues dans le monde des affaires, de la politique et de l'art.

Selon le journal, il est prévu que le tribunal auditionne également les victimes considérant qu'il s'agit de témoins clés dans cette affaire et dont les témoignages peuvent sceller le destin du docteur plasticien. Ce dernier a nié toutes les accusations notamment celle de la traite des êtres humains, principal chef d'inculpation, affirmant que son travail se limite aux deux salles d'osculation et des opérations, rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Toujours selon la même source, le docteur a confirmé que tout ce qui est financier et administratif est à la charge de son épouse et son frère. Le Dr Tazi, toujours en détention, n'a pas fait une nouvelle demande de libération provisoire.

Par ailleurs, Al ahdath Al Maghirbia a rapporté le témoignage d'une des victimes de la clinique Chifaa. Un saoudien qui s'est retrouvé victime de plusieurs erreurs médicales qui auraient pu lui coputer la vie. Il s'est adressé à la clinique attirée par la réputation du Dr Tazi pour une opération esthétique dont le prix a été fixé à 220.000 DH. La direction de la clinique a insisté pour être payée totalement à l'avance et en espèce, rapporte le journal. L'opération aura bien lieu mais par d'autres médecins et non Dr Tazi qui ne prendra même pas la peine de venir visiter le patient après l'opération. La victime en question a dû repartir à un autre établissement hospitalier pour se faire soigner.

Le procureur général a estimé que les différentes preuves disponibles sont suffisantes pour interpeller les accusés et entamer la procédure d'instruction. Dans cette affaire, l'épouse de Dr Tazi est la principale accusée, car c'est elle qui collectait des sommes importantes d'argent auprès des donateurs.