Imane Batma vient de lancer deux hashtags sur les réseaux sociaux où elle appelle les internautes à se solidariser avec ses soeurs, Dounia et Ibtissam, poursuivies dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb.

Jusqu'à présent très discrète, Imane, soeur cadette de Dounia et Ibtissam Batma, a décidé de voler au secours de ses soeurs sur les réseaux sociaux, celles-ci étant sous le coup de poursuites judiciaires dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb.

La jeune femme appelle les Marocains à soutenir ses soeurs dans cette épreuve, et a lancé deux hashtags: "On est tous Dounia", "On est tous Ibtissam", après la décision, lundi dernier, du Procureur du Roi près le tribunal de premier instance de Marrakech de relever le montant des cautions, et de confisquer les passeports de Dounia et Ibtissam Batma, poursuivies en état de liberté provisoire, dans une affaire au cours de laquelle, pendant trois années, deux comptes anonymes sur Instagram et Snapchat ont dévoilé des épisodes privés et intimes de la vie de célébrités essentiellement marocaines.

Dounia et Ibtissam Batma sont accusées par la justice de "participation à l'accès frauduleux au système de traitement informatique des données et de la diffusion d'images et de déclarations d'autrui sans leur consentement, dans le but de nuire ou de diffamer".