Affaire du vol Air Arabia dérouté à Palma de Majorque: 4 autres fugitifs marocains, sur 13, arrêtés

Aéroport de Palma de Majorque

Accusés d’avoir pris un avion s’envolant de Casablanca à Istanbul, et avoir atterri à Palma de Majorque, au prétexte d'une fausse urgence médicale, 4 autres fugitifs marocains sur 13, en fuite depuis la nuit du 5 novembre dernier ont été arrêtés par la police nationale et la garde civile, à So Pabla, dans une commune de l’île.

Lors d'une coopération conjointe entre la garde civile et la police nationale, 4 autres fugitifs marocains sur 13, en fuite depuis la nuit du 5 novembre, ont été arrêtés la nuit dernière, et comparaîtront aujourd’hui, mercredi 17 novembre 2021, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. Deux des treize hommes, contre lesquels un ordre de recherche et de capture a été émis, se sont rendus par bateau à Barcelone le matin, après l'incident du vendredi soir 5 novembre 2021, qui a paralysé les activités de l'aéroport de Majorque, et qui n'ont pu reprendre qu'aux alentours de minuit, après 4 heures d'interruption. Affaire du vol Air Arabia dérouté à Palma de Majorque: 12 individus placés en détention provisoire Les douze passagers évadés qui ont été détenus la nuit du 5 novembre et le lendemain matin, 6 novembre, à Palma et Marratxí, commune d'Espagne de l'île de Majorque, dans la communauté autonome des Îles Baléares, adjacente aux pistes de l'aéroport, ont été traduits en justice mercredi 10 novembre 2021. Le juge de Palma en charge de l’affaire a rendu son verdict à tous les accusés, dont celui qui aurait simulé un coma diabétique pour forcer un atterrissage d'urgence sur le sol espagnol: une détention provisoire sans caution pour sédition présumée, favorisant l'immigration clandestine. D'autant plus, l'agence EFE indique que la magistrate a signalé que les membres d'équipage n'avaient pas fermé les portes de l'avion d'Air Arabia Maroc, malgré les recommandations des responsables, de peur d'être agressés. Palma de Majorque: l’avion du Hrig, un scénario hollywoodien Après les interpellations du mardi soir 16 novembre 2021, neuf migrants fugitifs sont toujours recherchés, conclut l’agence espagnole EFE. D'après l'application FlightRadar24 pour le suivi des vols en direct, l'appareil dérouté était un Airbus A320 de la compagnie Air Arabia Maroc, qui effectuait un vol entre Casablanca et Istanbul. En raison de cet incident, 13 avions à destination de Palma ont été déroutés vers d'autres aéroports, et 16 vols au départ ont subi d'importants retards, selon les autorités aéroportuaires.

Par Majda Benthami