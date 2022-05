L'adolescente portée disparue à Casablanca et retrouvée jeudi 12 mai 2022.

© Copyright : DR

Disparue depuis lundi 9 mai, la jeune Fatima Zahra a été retrouvée jeudi 12 mai par les services de police, informent les autorités. Elle ne porte pas de signes apparents d’agression ou de violence.

Ayant réagi avec sérieux et célérité suite à une plainte déposée par un jeune de 17 ans, se disant victime d’un vol de la part de ressortissants subsahariens et affirmant qu’une adolescente en sa compagnie a été enlevée par ces derniers dans un cimetière à Casablanca, les services de la DGSN (Direction générale de la sûreté nationale) ont immédiatement diligenté une enquête et généralisé un mandat de recherche.

C’est ainsi que la jeune fille a été retrouvée hier jeudi à Casablanca, dans les environs de la gare routière Oulad Ziane, indiquent les autorités dans un communiqué, publié ce vendredi 13 mai.

La jeune Fatima Zahra, âgée de 14 ans, était de retour de Marrakech, ville où elle s’était rendue en compagnie d’un individu travaillant dans cette gare. Elle ne porte pas de signes apparents de violence, précisent les autorités. L’individu en question est en cours d’identification.

Le jeune ayant porté plainte a été placé sous surveillance, sur instruction du parquet général. Des enquêtes approfondies sont également menées pour arrêter les migrants cités dans la plainte pour vol ainsi que pour vérifier leur implication présumée dans la supposée agression de la jeune fille. Cette dernière a par ailleurs été soumise à une expertise médicale.