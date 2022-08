© Copyright : DR

En marge des célébrations d’Achoura, les opérations menées par les éléments de la police au niveau national pour lutter contre le trafic de pétards et de feux d’artifice obtenus par la contrebande, ont abouti à l’arrestation de 228 individus dont 41 mineurs, outre la saisie de plus de 360.000 unités de ces substances interdites.

Durant cette période coïncidant avec les célébrations d'Achoura, les services de police ont traité 193 infractions liées à la possession et au trafic de pétards et feux d’artifice. La préfecture de police de Casablanca vient en tête avec 54 infractions (63 personnes arrêtées), suivie de Settat (48 infractions), Rabat (22 infractions) et Kénitra-El Jadida (20 infractions chacune), indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les opérations menées par la police se sont soldées par la saisie de 360.666 unités de pétards et feux d’artifices de divers volumes (toutes catégories confondues), dont 186.288 unités à Casablanca, 58.799 unités à Marrakech, 39.937 unités à Rabat et 38.095 unités à Settat et 21.720 à El Jadida.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts fournis par la DGSN visant à tarir toutes les sources de contrebande et de trafic de ces substances et à neutraliser les dangers résultant de leur utilisation, notamment chez les enfants et adolescents.