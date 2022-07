Ahmed Brija est député du Parti authenticité et modernité (PAM, coalition gouvernementale) et conseiller communal de la Ville de Casablanca.

Contacté par Le360, le parlementaire et membre influent du Conseil de la ville de Casablanca a donné sa version des faits concernant l’accident de circulation dont il s’est rendu responsable hier, mercredi 6 juillet et qui a fait un blessé grave. Voici ce qu’il en dit.

Hospitalisé, mais libre de ses mouvements, Ahmed Brija, député, élu du PAM (Parti authenticité et modernité, coalition gouvernementale) et membre du Conseil de la ville de Casablanca, a bien voulu, pour Le360, donner sa version des faits sur l’accident de la circulation dont il a été l’auteur.

Cela s'est produit hier, mercredi 6 juillet 2022, dans la très longue rue Omar Slaoui de Casablanca, qui débute à Anfa pour se perdre dans le centre-ville de la capitale économique. Au volant de sa voiture, le conseiller communal roulait en milieu de journée, quand il a soudainement dérivé vers un trottoir, avant de violemment heurter d’autres véhicules, qui étaient stationnés à proximité, et de foncer sur des personnes regroupées à cet endroit.

L’accident a fait un blessé grave. «Mais il est le seul. A part cette personne et moi-même, il n’y a pas eu d’autres blessés», précise le député. Ahmed Brija, blessé, à un pied et sur le dos, est actuellement hospitalisé au CHU Ibn Rochd. Son état est jugé «stable» par les médecins, et ne suscite pas d’inquiétudes.

«Tout s’est passé très vite. Je venais de sortir d’une réunion de la commission des services publiques au Conseil de la ville et j’ai pris la route pour une rencontre autour du programme de développement de la région de Casablanca. J’avais à peine franchi 500 mètres de distance, quand l’accident s’est produit. J’ai tout simplement perdu le contrôle du volant, suite à une panne technique», explique le conseiller communal.

Le post Facebook sur la page d'Ahmed Brija indiquant que le député est hospitalisé au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Niant avoir contacté la personne blessée, qui a été admise dans une clinique privée de la capitale économique, Ahmed Brija indique néanmoins suivre l’état de santé de cette personne, via des proches. Il rejette catégoriquement des rumeurs selon lesquelles il aurait été arrêté par les services de police.

«Les services de la Sûreté nationale ont bel et bien été sur les lieux après l’accident, mais uniquement pour prendre ma déposition. J’ai immédiatement ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital, où je me trouve encore. Mon vœu le plus cher et que la victime de ce triste accident puisse se rétablir rapidement», espère-t-il.

Conseiller communal influent et parlementaire chevronné, Ahmed Brija est une figure emblématique du PAM à Casablanca, où il a été pendant de longues années le président de la commune de Sidi Moumen.