Parlementaire PAM (Parti authenticité et modernité) et un des hommes forts du Conseil de la ville de Casablanca, Ahmed Brija est soupçonné d’avoir provoqué un accident de la circulation au centre de la métropole. Plusieurs blessés, dont un dans un état très grave, sont à déplorer.

Le quartier Omar Slaoui, au centre de la capitale économique, a été, ce mercredi 6 juillet 2022, le théâtre d’un grave accident de la circulation, ayant fait plusieurs blessés. Fait encore plus notable, l’auteur présumé de cet accident n’est autre que le célèbre député PAM (Parti authenticité et modernité) et un des hommes forts du Conseil de la ville de Casablanca, apprend Le360 de sources concordantes. Nommons Ahmed Brija.

Le conseiller communal, figure emblématique du PAM à Casablanca, où il a été pendant de longues années président de la commune de Sidi Moumen, a été vu en train de dériver à grande allure, en conduisant, vers un trottoir, avant de tamponner violemment d’autres véhicules qui étaient stationnés à proximité et de foncer sur des personnes regroupées sur les lieux. Certaines ont été blessées. Une personne est dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.

Les blessés ont tous été transférés au CHU Ibn Rochd pour recevoir les soins nécessaires. Ceci, au même titre que Ahmed Brija, préalablement interrogé par les services de police. Affaire à suivre.