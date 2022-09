© Copyright : Said Kadry / Le360

Ce lundi 5 septembre 2022 marque la fin officielle des vacances et le lancement de l’année scolaire 2022-2023 dans les différents établissements du préscolaire, primaire, secondaire et des classes de technicien spécialisé. Reportage à l’école primaire Ahmed Balafrej à Tanger.

Il est 9h00 du matin, ce lundi 5 septembre 2022. L’école primaire Ahmed Balafrej, sise au quartier Beauséjour à Tanger, ouvre ses portes pour accueillir ses élèves qui entament le premier jour de l’année scolaire 2022-2023.

Accueillis chaleureusement par un staff pédagogique et administratif motivé, les élèves se sont arrêtés, sous un ciel bleu et le drapeau marocain, pour chanter l’hymne national. Une habitude avant d’intégrer les classes, rencontrer les nouveaux camarades et faire la connaissance des enseignants.

«La rentrée scolaire se passe dans de meilleures conditions. L’ensemble du staff pédagogique et administratif est mobilisé pour accueillir les élèves et assurer la réussite de cette journée, et ce, en étroite coordination avec l’association des parents d’élèves», déclare Abdelaziz Saroukh, directeur de l’école Ahmed Balafrej.

Les enseignants approchés par Le360 ont, eux aussi, fait part de beaucoup d’enthousiasme en ce premier jour de travail avec les élèves.