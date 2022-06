© Copyright : Said Kadry / Le360

Vers le cap Spartel, non loin des grottes d'Hercule, se niche le parc Donabo. Construit sur une superficie qui dépasse les 8000 mètres carrés, ce jardin botanique de Tanger est le premier du genre au Nord du Maroc. Visite guidée.

Le premier jardin botanique du nord du Maroc devrait ouvrir ses portes le mercredi 22 juin 2022.

Sur la route du cap Spartel, près des grottes d’Hercule, le Parc Donabo, créé à l'initiative de Chrifa Malika Alaoui, comprend un circuit botanique avec des dizaines de plantes qui ont été importées il y a des mois de pays d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et l'Asie.

Ce jardin unique au nord du Maroc comprend des allées de plantes, de fleurs et de roses et fera renaître la biodiversité de la région de Rmilat et de la forêt de Saluki, en fournissant des plantes spéciales, en plus de plusieurs espèces rares d'oiseaux et de papillons.

Ce parc permettra aux visiteurs de faire un voyage au cœur des plantes très spécifiques de cette région.