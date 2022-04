Tanger: des jardinières décorent les ruelles et les murs de l'ancienne médina

Des jardinières ornent désormais les murs et les sols des ruelles de la médina de Tanger.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Plusieurs jardinières suspendues et des pots de fleurs ont été installés dans l'ancienne médina de Tanger. Une belle opération d'embellissement de ce quartier menée par les autorités de la ville, en partenariat avec l’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord.

L’ancienne médina de la ville de Tanger change d'aspect et devient fleurie. La direction de l’environnement de la Région de Tanger Tétouan Al Hoceima a déployé une équipe pour décorer les ruelles de la Kasbah de Tanger en y installant des jardinières. Certaines sont accrochées aux murs blanc immaculés et d’autres sont installées au sol. Cette action visant à embellir l’ancienne médina de Tanger entre dans le cadre d’un projet de réhabilitation supervisé par la Région, en partenariat avec l’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord. Il s’agit de la restauration de la Kasbah et de ses monuments historiques. Vidéo. Tan Tan: à El Ouatia, des jeunes dessinent des passages piétons en 3D Les habitants du quartier ont réagi de manière très positive à cette opération d’embellissement de l’ancienne médina qui vient tout juste d’être rénovée. Les maisons, et les sites historiques sur place ont été restaurés et à présent, c’est la touche finale, avec l’installation de pots de fleurs et de jardinières avec des géraniums et d’autres sortes de fleurs.

Par Said Kadry