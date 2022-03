À Laâyoune, les prix des fruits et légumes restent stables

En cette période de pré-ramadan 2022, les prix des fruits et légumes stagnent dans les marchés de Laâyoune.

A Laâyoune, les prix des fruits et légumes stagnent. Il n'y a pas d’augmentation constatée pour l’instant et les tarifs restent raisonnables et à la portée de toutes les bourses.

À Laayoune, en cette fin de semaine, les prix des fruits et légumes restent stables. C’est ce que confient plusieurs commerçants face caméra pour Le360. «Mis à part les oignons et les tomates qui sont vendus à 8 dirhams le kilo, les autres légumes sont presque tous vendus à partir de 4 dirhams le kilo. Je parle de la pomme de terre, des carottes...», souligne notre vendeur. Même constatation pour les fruits. Mis à part ceux de la saison estivale qui n’a pas encore démarré, mais qui sont déjà sur le marché, les prix sont à la portée du pouvoir d’achat des consommateurs. «Les prix sont raisonnables y compris en ce qui concerne les fruits qui ne sont pas de saison. C'est le cas par exemple pour la pêche et la nectarine, entre 30 et 40 dirhams, l’abricot à 70 dirhams, le raisin à 60 dirhams et la pastèque à 20 dirhams», ajoute notre commerçant. Hausse des prix: la situation actuelle dans un marché aux fruits et légumes à Dakhla Le vendeur en profite pour signaler qu’au niveau de ses étals, il propose ses fruits d’été gratuitement aux femmes enceintes. Pour rappel, le prix de certains légumes et des matières premières ont grimpé en flèche ces derniers jours, notamment à cause de la hausse des carburants qui ont bondi au niveau mondial.

Par Hamdi Yara