À Bouznika, Laftit intervient pour démolir un immeuble construit sur le domaine public maritime

Une commission relevant du ministère de l’Intérieur s’est rendue ces derniers jours dans la province de Benslimane pour superviser la destruction d’un immeuble construit illégalement sur le domaine public maritime sur la plage Dahomey à Bouznika, rapporte Al Akhbar dans sa livraison du 7 juin.

Cette décision intervient suite à une série d’articles publiés par le journal, révélant les dysfonctionnements que connaît le secteur de l’urbanisme et de l’immobilier dans cette ville et au vu et au su des autorités locales, rappelle Al Akhbar. Après plusieurs tentatives, la commission relevant de l’Intérieur est désormais décidée à démolir l’immeuble en question.

Pour ce faire, la commission ad hoc s’est rendue à la province de Benslimane, accompagnée des éléments de la Gendarmerie royale. Comme le rappelle le journal, les précédentes initiatives se sont avérées vaines, tant le propriétaire de l’immeuble, alors inachevé, a permis à des individus d’y habiter, empêchant toute initiative de destruction.

A en croire le quotidien arabophone, cette décision a été saluée par les riverains, qui se sont néanmoins interrogés sur les raisons l’ayant justifié, tant la loi ne s’impose pas à tous, notamment dans cette région connue pour le nombre croissant de constructions illégales sur le domaine public maritime.

Selon des sources communales consultées par le journal, les propriétaires de ces constructions immobilières illégales ont obtenu des autorisations dans des circonstances mystérieuses. Ces autorisations, des permis de construction, leur ont permis de construire des villas estivales sur le domaine public maritime.

Toujours selon ces sources, la ville de Bouznika a connu un nombre croissant de dysfonctionnements et de dépassements de la loi dans l’urbanisme et l’immobilier sous le mandat du président déchu, Mohamed Krimine, sans que les autorités locales n’interviennent pour faire respecter la loi et sanctionner les responsables.