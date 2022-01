© Copyright : Canva

L’accès aux tribunaux à Béni Mellal est toujours conditionné à la présentation d'un pass vaccinal. Une condition que refusent catégoriquement les avocats de la ville, qui comptent organiser, en signe de protestation, un sit-in devant la Cour d'appel, ce vendredi 14 janvier 2022.

Dans un communiqué diffusé hier, mardi 11 janvier 2022, le syndicat des avocats au Maroc a appelé ses adhérents à Béni Mellal à participer au sit-in prévu ce vendredi 14 janvier 2022 par les membres de cette corporation devant la Cour d'appel de cette petite ville du Moyen Atlas, afin de dénoncer la circulaire imposant le pass vaccinal, entrée en vigueur lundi 20 décembre 2021.

«Le syndicat des avocats au Maroc suit de près et avec une grande inquiétude la situation des avocats à Béni Mellal, qui se trouvent empêchés d’accéder aux juridictions judiciaires, conformément à la circulaire tripartite du ministère de la Justice, de la Présidence du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ)», indique ce même communiqué.

À ce titre, le syndicat des avocats au Maroc tient à rappeler sa prise de position initiale, rejetant ainsi la teneur de cette circulaire tripartite, qui ne tient pas compte de l’indépendance et des spécificités du métier d’avocat et s'inscrit en porte-à-faux avec l’esprit de la Constitution et des conventions internationales des droits de l'homme ratifiées par le Maroc.

Le syndicat des avocats au Maroc exprime, par ailleurs, sa solidarité avec les avocats de Béni Mellal et salue leur prise de position, qualifiée de «ferme». Il invite également les autres avocats à faire front uni pour défendre leur profession, de même que les attaques qui la visent.

Un avis partagé par la Fédération des associations des jeunes avocats au Maroc (Fajam), qui dénonce cette situation de blocage, et qui annonce que le sit-in national et la conférence de presse, lesquels devaient être tenus à Rabat, seront désormais organisés à Béni Mellal.

La conférence de presse aura donc lieu ce vendredi 14 janvier 2022 à Dar Al Mohami (La Maison de l'avocat) de Béni Mellal, à 12h30. Elle sera précédée par un sit-in devant la Cour d'appel de Béni Mellal, à partir de 11h00, détaille le communiqué de la Fajam.

A titre de rappel, une réunion de dialogue s’était tenue le 28 décembre 2021 entre le président de l’association des barreaux du Maroc, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le président du ministère public, mais sans la présence du ministre de la Justice.

A la suite de cette rencontre, le président de l’association des barreaux du Maroc, Me Abdelouahed El Ansari, avait affirmé que les robes noires se tenaient prêtes à discuter des solutions possibles pour amorcer une sortie de crise.

La forme finale du compromis trouvé n’avait pas encore été annoncée, mais selon un communiqué de l’Ordre des avocats de Tétouan, daté du mardi 28 décembre 2021, ce sont «les membres des barreaux qui vont contrôler les pass vaccinaux des avocats». Dès lors, le fonctionnement normal de la majorité des tribunaux avait repris.