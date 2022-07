© Copyright : DR

Des gardes-côtes de la Marine royale, en patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique, ont porté secours, durant la période d'Aïd al-Adha, du 9 au 12 juillet, à 257 candidats à la migration irrégulière, ayant tenté une traversée périlleuse à bord d'embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage, a-t-on appris de source militaire.

Les personnes secourues, en majorité des Subsahariens, dont des femmes et des enfants, un Afghan et un Yéménite, ont été acheminées saines et sauves vers les ports les plus proches du Royaume, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités combattantes de la Marine Royale, a-t-on précisé de même source.