1er mai: des milliers de travailleurs au défilé de l’UMT

Dès neuf heures du matin, des citoyens ont commencé à investir par milliers le boulevard des FAR à Casablanca où se trouve le siège central de l’Union marocaine du travail (UMT), brandissant des slogans et des banderoles exigeant de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés et la fin de la flambée des prix des produits de première nécessité.

S’exprimant devant les militants et les sympathisants présents à cette occasion, le secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik, a rappelé les acquis réalisés au profit des travailleurs des secteurs public et privé, appelant dans le même sens à la poursuite de la lutte pour la revendication des droits légitimes et l’amélioration de leur niveau de vie.

Mokharik a souligné, dans ce contexte, dans une déclaration, que la célébration de la fête du Travail cette année présente une particularité, étant donné que c’est la première fois qu’elle est commémorée dans la ville d’El Guergarat par une organisation syndicale des chauffeurs et professionnels des camions de transport international. Il a souligné, à cet égard, que les manifestations ouvrières qui y ont eu lieu affirment que le Sahara marocain fait partie intégrante de notre territoire.

D’autre part, Moukharik a ajouté que les syndicats se sont engagés dans des dialogues marathoniens et difficiles avec le gouvernement depuis mars dernier, et ce afin de concrétiser les revendications justes et légitimes des travailleurs, notant que les résultats du dialogue social en termes d’augmentation des salaires sont importants, mais ne sont toujours pas à la hauteur des aspirations de la classe ouvrière.

Moukharik a, en outre, fait part du rejet des centrales syndicales de tout compromis liant le dossier de l’amélioration des revenus et des salaires au reste des grands dossiers sociaux, exhortant le gouvernement à mettre fin au phénomène de hausse des prix et de cherté de la vie qui entament le pouvoir d’achat des citoyens.