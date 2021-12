© Copyright : DR

C’est une affaire qui risque de tenir en haleine l’opinion publique à Youssoufia durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Le tribunal de la ville vient, en effet, de convoquer Aziz Akhannouch, en sa qualité de chef du gouvernement, et Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, dans le cadre d'un dossier ouvert suite à une fracture dont a été victime une élève d’un établissement local, rapporte Al Massae dans son édition du mercredi 8 décembre. D’après la publication, en plus du chef du gouvernement et de son ministre, l’Académie régionale de l’éducation de Marrakech-Safi, ainsi que l’Académie provinciale de l’éducation de Youssoufia, sont également citées dans ce procès.

Comme l’explique le journal, ce procès fait suite à une plainte déposée par le père d’une élève du collège Sultan Moulay El Hassan de Youssoufia. Cette dernière avait récemment été victime d’une fracture à la jambe en pleine séance d’éducation physique. Elle a d’ailleurs obtenu un certificat médical d'incapacité pour une durée de 30 jours. Espérant une indemnisation de la part de l’assurance qui couvre l’établissement scolaire, la famille de l’élève a été surprise de voir son dossier rejeté. Les motivations de cette décision n’ont pas été précisées par Al Massae, mais le quotidien souligne que c’est au tribunal de se prononcer sur leur validité.



Sans attendre la décision finale de la justice, le père de famille a décidé de faire un procès à l’ensemble des parties impliquées, de près ou de loin, dans la couverture des élèves pour ce genre d'accident au sein de l’établissement scolaire. Dans une déclaration faite à Al Massae, le père de l’élève justifie son recours par le fait que sa fille était, au moment de l’accident, sous la responsabilité de son enseignant d’éducation physique. De plus, l’enfant est enregistrée de manière régulière et les frais d’assurance ont été réglés au moment de l’inscription. Sauf que, selon la même source, la compagnie d’assurance a refusé d’indemniser la victime, évoquant des conditions contractuelles conclues avec le ministère de l’Education. Pour le père, ce refus n’est autre qu’un non-respect des engagements réglementaires régissant la couverture des élèves, et c’est pour cela qu’il a décidé de porter l’affaire en justice.

D’après Al Massae, l’audience à laquelle Aziz Akhannouch et Chakib Benmoussa ont été convoqués a été programmée pour le 21 décembre courant à 9h.