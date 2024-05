Younes Sekkouri: «le gouvernement a traité plusieurs problèmes sectoriels et poursuit le dialogue avec les parties prenantes»

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Dans une allocution à l’occasion du 1er mai, Sekkouri a souligné qu’un système intégré a été mis en place sous l’impulsion du Roi au profit des citoyens sans revenu à travers le lancement du Programme d’aide sociale directe en faveur de 3,5 millions de familles, soit environ 12 millions de citoyens, ainsi que le Programme d’aide au logement qui comprend des subventions allant jusqu’au tiers du coût d’acquisition d’un logement.

Pour renforcer les fondements de l’État social tel que voulu par le Souverain, il a été procédé à la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale qui s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du système de santé au profit de larges pans de la population, ce qui a permis au Maroc de disposer d’un système de sécurité sociale contributif et solidaire suivant les règles de la transparence et une offre de santé en constante amélioration.

Sekkouri a, en outre, relevé que l’édification de l’État social est un processus participatif auquel contribuent l’ensemble des forces vives de la Nation d’une manière civilisée, en harmonie avec l’histoire séculaire du Royaume et son processus démocratique, ainsi qu’avec l’ambition des Marocaines et des Marocains de construire un avenir meilleur dont les principaux fondements sont le progrès, la prospérité et la paix sociale.

Cette ambition d’édifier un Maroc prospère a mis le gouvernement devant ses responsabilités historiques pour mettre en œuvre les hautes orientations royales dans le cadre d’un dialogue social productif et équitable qui tient compte à la fois des intérêts de la classe laborieuse marocaine et la compétitivité de l’économie nationale, en vue d’améliorer les conditions de vie, de promouvoir le travail décent, d’élargir le champ des libertés, tout en veillant à la pérennité de l’entreprise marocaine.

Lire aussi : Officiel: la hausse de 10% du SMIG et la revalorisation de 1.000 dirhams du salaire des fonctionnaires actées

Sekkouri a relevé également que le gouvernement accorde un intérêt particulier aux revendications des salariés du secteur privé, en œuvrant, à travers une série de mesures et réformes, à leur garantir des conditions de travail adéquates, conformément aux hautes orientations royales.

Il a noté que la volonté collective née de la crédibilité du dialogue social constitue l’acquis le plus important pour le Maroc, soulignant que le dialogue et le consensus sont la voie appropriée pour aplanir les obstacles et entreprendre les réformes nécessaires.

Le ministre a, en outre, fait remarquer que la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux et économiques s’est clairement illustrée lors des différents rounds du dialogue social, ce qui a donné lieu, a-t-il noté, à des accords importants en faveur de plusieurs catégories, dont les fonctionnaires du secteur de l’éducation.

Les revendications légitimes de cette catégorie ont été satisfaites sous le gouvernement actuel, avec l’espoir de jeter les fondements d’une école marocaine forte et de valoriser son capital humain, a-t-il conclu.