Younes Sekkouri, à gauche et Abdellatif Ouahbi. (Photomontage)

Deux autres ministres du gouvernement de Aziz Akhannouch viennent d’être testés positifs au Covid-19 cette semaine, avant d’être soumis à l’isolement à leur domicile respectif.

Il s’agit du ministre de la Justice, et par ailleurs chef du PAM, Abdellatif Ouahbi et de celui de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, lui aussi dirigeant du PAM, a appris Le360 auprès de leur entourage, ce vendredi 17 juin 2022.

C’est après avoir ressenti une fatigue que le chef du PAM a été testé positif au Covid-19, avant de s’isoler à son domicile du quartier Souissi à Rabat. «Sa santé s’est améliorée depuis deux jours», a indiqué pour Le360 une source du parti qui n’exclut pas que Abdellatif Ouahbi puisse reprendre rapidement ses activités.

Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri, a également reporté cette semaine une série d’activités après avoir été testé positif, lui aussi, au Covid-19.

Il faut rappeler que le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, également chef de l’Istiqlal, et Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, eux aussi testés positifs au Covid-19 il y a quelques jours, ont repris cette semaine leurs activités.

Reste d’autre part que Fatima-Zahra Mansouri souffre encore légèrement au genou de douleurs étrangères au Covid-19, selon ses proches.