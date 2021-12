© Copyright : Le360

Le 13 décembre, l’Allemagne a publié un texte qui corrige l’hostilité du gouvernement Merkel à l’égard du Maroc. Une semaine après cette déclaration, qui s’est manifestée par une voie peu usuelle, la réaction marocaine tarde à venir. Si le Royaume a eu raison d’assumer une crise ouverte avec l’Allemagne, il est temps de tourner la page. Analyse.

Depuis la fameuse déclaration du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, datée du 13 décembre 2021, tout le monde guette la réaction marocaine. Une semaine plus tard, il apparaît clairement que les autorités marocaines prennent le temps d’évaluer la déclaration allemande, en vue de lui donner une suite. La fameuse déclaration a pris une forme curieuse, puisqu’il ne s’agit pas d’un communiqué, mais d’une actualisation de la fiche du Royaume du Maroc sur le site du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.



Le gouvernement allemand a procédé à cette actualisation sans en aviser les autorités marocaines, a appris Le360 de sources bien informées. En d’autres termes, il fallait être dans le secret des dieux ou consulter tous les jours la fiche Maroc du ministère allemand des Affaires étrangères pour découvrir ce qui correspond bien à un changement du gouvernement conduit par le chancelier Olaf Scholz et qui le differencie de celui d’Angela Merkel.

La première chose qu’il convient de souligner dans la mise à jour de la fiche sur les relations entre l’Allemagne et le Maroc, c’est le changement du langage utilisé par Berlin. Depuis la note adressée, le 1er mars 2021, par Nasser Bourita au chef de gouvernement ainsi qu’à ses collègues de l’Exécutif qui appelle à «suspendre tout contact, interaction ou action de coopération aussi bien avec l'Ambassade d'Allemagne au Maroc qu'avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes qui lui sont liés», le gouvernement allemand a préféré jouer la carte de l’incompréhension et n’a cessé de dire qu’il attend des clarifications de Rabat.

Avant cette mise à jour, le gouvernement allemand disait qu'il n’y a pas de problème avec le Maroc et qu’il ne comprenait même pas les raisons de la crise provoquée par Rabat. Aujourd’hui, l’Allemagne reconnaît non seulement l’existence d’un problème, mais elle l’a bien identifié, et essaie même d’y apporter des solutions. Car ce qui a été modifié dans le site du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères correspond exactement au cœur du problème avec l’Allemagne: le Sahara et la marginalisation du Royaume dans le dossier libyen.

Deux extraits dans le nouveau texte allemand sur les relations avec le Maroc sont justement liés à la Libye et au Sahara. «Le Maroc a lancé de vastes réformes au cours de la dernière décennie. Le pays joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable de la région. Cela est évident notamment dans son engagement diplomatique envers le processus de paix libyen», écrit le MAE allemand.

Et d’ajouter plus loin: «l'Allemagne soutient l'envoyé personnel dans ses efforts visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du Conseil de sécurité 2602 (2021). Le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec un plan d'autonomie».

Pour rappel, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara, la 2602 adoptée, le 29 octobre 2021, est celle qui promeut le plus un langage proche des revendications marocaines, en faisant prévaloir l’esprit de réalisme et de pragmatisme et en sommant l’Algérie à participer au processus des tables rondes, consubstantiel à une solution politique.

Considérée sous cet angle, la mise à jour de la fiche sur les relations entre l’Allemagne et le Maroc est un pas important pour tourner la page de la crise et asseoir une nouvelle dynamique. Interrogée par Le360, une source diplomatique qui a requis l’anonymat qualifie la démarche allemande «de globalement positive et d’un bon pas pour asseoir les relations entre les deux pays sur des bases solides».

Cette source ajoute «que les pays partenaires du Royaume doivent intégrer que la question de la souveraineté du Maroc sur le Sahara est une ligne rouge». Et de préciser: «la diplomatie marocaine est lisible et même prévisible. Tout le monde connait les positions du Maroc sur nombre de dossiers et de sujets. Ces positions sont constantes et pérennes. Le Maroc est connu par sa tolérance, sa modération, sa crédibilité mais le Maroc peut aussi assumer une crise avec une puissance mondiale comme l’Allemagne quand elle piétine son intégrité territoriale». Cette source conclut que «le gentil Maroc peut avoir une réaction vive, voire émotionnelle, quand on l’offense sur les fondamentaux de la Nation. Cette donne devrait désormais figurer en gras dans le CV du Maroc».



L’actualisation de la fiche Maroc par l’Allemagne est aussi une réponse à certains commentateurs, qui ont été trop prompts à dénoncer le Maroc qui aurait perdu la tête après les accords d’Abraham et aurait cherché à provoquer une crise avec des partenaires européens plus puissants que lui. Certains ont ri du petit poucet marocain qui ose affronter l’ogre allemand. D’autres ont pointé du doigt l’inanité de la démarche marocaine qui ne ferait pas bouger d’un iota la position allemande et qui allait au contraire affaiblir le Royaume à l’Union européenne où Berlin fait la pluie et le beau temps. Or la réaction allemande montre que le Maroc a eu raison de ne pas se laisser faire.

La question qui se pose aujourd’hui, c’est quelle forme va prendre la réaction du Royaume par rapport à la déclaration allemande et à quelle hauteur Rabat va positionner le curseur. Y’aurait-il un communiqué? Une déclaration de Nasser Bourita? L’ambassadrice du Royaume va-t-elle regagner Berlin? La suspension de coopérer avec les organismes allemands sera-t-elle levée?

Pour l’heure, ce qui semble vraisemblable, c’est que les autorités marocaines évaluent la déclaration allemande et les suites à lui donner.

L’Allemagne a fait un pas où elle admet qu’il y a eu un comportement inapproprié à changer. Même si la forme est peu usuelle– une actualisation d’un texte sans en aviser le pays concerné–, il n’en demeure pas moins que dans le fond la démarche allemande apporte les clarifications sur les principaux sujets à l’origine de la crise. La fière Allemagne tend en quelque sorte une main au Maroc tout en faisant semblant de regarder ailleurs. Il est d’ailleurs très peu probable que Berlin ne retienne pas les leçons de la crise avec Rabat. Le Royaume devrait saisir la main tendue par l’Allemagne et faire le pari de l’avenir.