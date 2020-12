Vidéo. Relations Maroc-Israël: voici l’analyse de l’historien Michel Abitbol

Michel Abitbol, historien et orientaliste.

Michel Abitbol, historien et orientaliste, spécialiste des relations entre Arabes et Juifs, commente le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël.

Récemment invité par «Radio J», Michel Abitbol a commenté le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël. Historien et orientaliste, né à Casablanca en 1943, il a rappelé le rôle qu’a joué le Royaume entre Arabes et Juifs. Il est également revenu sur toutes les initiatives prises par le Maroc pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. Michel Abitbol rappelle aussi que le Maroc est l’un des rares pays arabes à avoir abrité une forte communauté juive, et où les personnes de confession hébraïque continuent de vivre et d’exercer librement leurs rituels. Vidéo. En darija, le message de paix d’Amir Peretz Pour Michel Abitbol, ces liens affectifs entre le Maroc et les Juifs nés dans le Royaume, ou dont les aïeux ou les parents y sont nés, n’ont jamais faibli, comme en témoignent les visites annuelles de plusieurs dizaines de milliers de touristes israéliens au Maroc. Et comme en témoignent aussi de courageuses décisions prises au Maroc: l’inclusion de l’affluent hébraïque dans les cursus scolaires, la sauvegarde du patrimoine juif marocain…

Par Mohammed Boudarham