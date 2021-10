© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

Le récent rapport du Secrétaire général de l'ONU sur le Sahara laisse entrevoir une "géostratégie qui se dessine" en faveur du Maroc, avec l'appui des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, a estimé le politologue Roudani Cherkaoui, dans un entretien pour Le360.

"Le rapport d'Antonio Guterres sur le Sahara contient des éléments favorables au Maroc, car il cite une série de points qui ont marqué l'évolution du dossier et parmi lesquels l'historique et importante décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ces provinces sahariennes", a déclaré l'expert, trois jours après la publication du rapport onusien.

Roudani Cherkaoui note que le rapport s'attarde également sur le sens de la reconnaissance par de nombreux pays africains, arabes et autres, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que sur les nombreuses visites de délégations étrangères dans la région.

"Les Etats-Unis ont ouvert un consulat économique virtuel à Dakhla, région promise à un développement économique sans précédent", a-t-il affirmé, rappelant à cet égard la phrase prononcée en 2014, à Marrakech, par John Biden, l'actuel président américain, alors vice-président de Barack Obama: "le Maroc est la porte de l'Afrique".

Le rapport du secrétaire général de l’ONU évoque aussi les investissements importants effectués par le Maroc dans les provinces sahariennes, citant notamment le chantier de l’autoroute Tiznit-Dakhla, ainsi que le lancement de la construction du port en eau profonde de Dakhla qui mobilise un budget de 12,4 milliards de dirhams.

En matière de géostratégie, le politologue insiste sur le fait que le Royaume du Maroc joue un rôle stabilisateur dans la région, notamment au niveau du Sahel, où le terrorisme risque de gagner du terrain. "Le Maroc constitue le rempart de l'Europe et c'est pour cette raison qu'il faut développer une stratégie sécuritaire, de paix et de progrès entre les Etats-Unis, le Maroc, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne dans la sous-région", a estimé le politologue. "Je pense que cette stratégie commune est en train de se dessiner", a-t-il conclu.