Le gouvernement a décidé d’élargir le champs de la protection sociale, un chantier ambitieux initié par le roi Mohammed VI, en incluant une nouvelle catégorie de bénéficiaires, les topographes et les vétérinaires, qu'ils soient indépendants ou salariés. Il a aussi été question du tourisme et du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.

«Le gouvernement a adopté trois décrets concernant cette catégorie professionnelle qui s’ajoute à celles qui ont dernièrement été retenues et à celles qui vont compléter cette liste de bénéficiaires», a déclaré le porte-parole du gouvernement au cours d’un point de presse tenu conjointement avec le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, ce jeudi 9 décembre 2021.

La crise du secteur du tourisme, gravement affecté par la fermeture des frontières aériennes et maritimes, a été examinée lors du conseil de gouvernement, celui-ci ayant décidé de verser des indemnités aux salariés et qu’il a fixées à 2.000 dirhams par mois entre septembre et décembre 2021.

Le gouvernement s’est aussi penché sur le problème des Marocains bloqués à l’étranger après la fermeture des frontières aériennes et maritimes du Royaume. Des décisions ont été prises pour rapatrier ces ressortissants marocains en fonction d’un protocole sanitaire précis qui sera établi en fonction des pays de séjour.

Khalid Aït Taleb a pour sa part livré, lors du conseil du gouvernement, un diagnostic relatif à la situation épidémique du Covid-19 au Maroc, qualifié de «très bon».

Le ministre a affirmé que la situation épidémique est «rassurante et stable au Maroc où aucun cas du nouveau variant Omicron n’a été enregistré jusqu’à présent». «Les indicateurs du Covid-19 dans le Royaume sont tous au vert», a-t-il indiqué, allant jusqu’à dire que le Maroc est mieux loti et de loin par rapport aux pays européens.