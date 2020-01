Vidéo. PAM: Ouahbi dit tout sur sa candidature, et, s'il est élu, sur ses relations à venir avec le PJD et le RNI

Officiellement candiat au poste de secrétaire général du Parti authenticité et modernité, Abdellatif Ouahbi a évoqué ce jeudi 23 janvier les relations qu’il compte nouer, s’il est élu, avec l'islamiste Parti Justice et Développement (PJD) et avec le Rassemblement national des indépendants (RNI).

"Il n'y aura pas de lignes rouges futures, notamment concernant la religion dans la politique", a-t-il affirmé lors de sa conférence de presse, tenue à Rabat ce jeudi 23 janvier, en réponse à une question sur une possible alliance avec le PJD. "Nous voulons la rupture avec la ligne directrice ancien du parti. Nous ne saurions être un parti d'où les décisions viennent d'en haut, nous voulons être un parti politique autonome", a également affirmé Abdellatif Ouahbi. Membre du bureau politique de ce parti actuellement dans l’opposition, et avocat de profession, Abdellatif Ouahbi a fait l'annonce de sa candidature lors d'une conférence de presse, à laquelle ont assisté plusieurs militants et cadres du groupe dit «de l'Avenir», un mouvement de jeunes cadres du PAM hostile à la ligne de conduite observée par l'actuel secrétaire général, Hakim Benchamach. Secrétariat général du PAM: Abdellatif Ouahbi officiellement candidat Mais s’il est élu à la tête du PAM, Abdellatif Ouabi ouvrira-t-il le PAM à une possible alliance avec le PJD, au détriment du RNI? A cette question, ce candidat au poste de secrétaire général du PAM a indiqué qu'il vouait le même respect à "tous les partis politiques", écartant d'un revers de main une possible alliance PAM-PJD contre le RNI. "Cette équation est le fruit de l'imagination des journalistes. Nous demandons seulement au RNI de nous respecter, et qu'il reste loin de nos affaires internes, à défaut, nous avons les moyens de le recadrer", a-t-il martelé. Toutefois, de l’avis de nombreux observateurs, l'éventualité d'un rapprochement du PAM avec le PJD n'est pas à écarter. Lors de la conférence annonçant officiellement qu’il briguait la tête du parti, Abdellatif Ouahbi a également évoqué les difficultés budgétaires que traverse actuellement le PAM, dont une question épineuse: celle de malversations présumées dans les comptes du parti. "Après le congrès, nous créerons une commission spéciale chargée d'enquêter sur les comptes du parti. A l'avenir, nous allons publier en toute transparence un rapport sur la gestion du budget du parti", a expliqué Abdellatif Ouahbi, dont la candidature est la deuxième après celle de Mohamed Cheikh Biadillah, qui l’avait quant à lui annoncée au début de ce mois de janvier. Le quatrième congrès du PAM, dont les participants devront, à cette occasion, élire leur futur patron, est prévu le 7 février à El Jadida. Près de 3.200 congressistes y sont attendus.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini