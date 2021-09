Abdellatif Ouahbi (au centre), Aziz Akhannouch et Fatima Zahra Mansouri, devant les médias, au siège du RNI, à Hay Riad, le 13 septembre 2021.

Abdellatif Ouahbi, s'est dit "satisfait" de l'entretien qu'il a eu, ce lundi 13 septembre, avec Aziz Akhannouch, désigné par le souverain en tant que chef du gouvernement. Le secrétaire général du PAM a affirmé, devant les médias, avoir «reçu des indices très positifs», en vue de la formation d'une coalition gouvernementale.

Aziz Akhannouch a débuté ses consultations ce lundi 13 septembre 2021, au siège du RNI à Hay Riad à Rabat, avec les chefs des principaux partis arrivés en tête des élections législatives. Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), dont la formation politique a obtenu 86 sièges au Parlement, a été le premier leader à avoir été reçu par le président du RNI.

Le chef du PAM était accompagné de Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil national de ce parti.

Aziz Aklhannouch, président du RNI, -dont le parti a remporté les élections législatives du 8 septembre, avec 102 sièges- avait été réçu, vendredi dernier, 10 septembre 2021, au palais royal de Fès par le roi Mohammed VI. Le Souverain l'avait désigné chef du gouvernement, en vue de former une nouvelle équipe aux commandes de l'Executif.

«Nous lui avons (Aziz Akhannouch, Ndlr) présenté nos félicitations et celles des militants et des sympathisants du parti pour la confiance royale suite à sa nomination comme chef de gouvernement et avons échangé avec lui sur un grand nombre d'idées liées à une éventuelle coalition gouvernementale», a affirmé Abdellatif Ouahbi à la presse au terme de l'audience que lui a accordée le chef du gouvernement désigné.

Pour Abdellatif Ouahbi, qui s'est exprimé devant les journalistes suite à cet entretien avec Aziz Akhannouch, «nous avons reçu des indices très positifs et allons exploiter ce dialogue en tentant de construire une vision commune pour le futur».

Le président du RNI enchaîne ses consultations en ce même lundi, et reçoit vers midi le secrétaire général de l'Istiqlal, Nizar Baraka, dont le parti est arrivé 3ème en obtenant 81 sièges parlementaires.