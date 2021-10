© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), n'a pas trouvé de mots assez durs pour dénoncer "l'excès de rapidité" avec laquelle l'Exécutif a décidé de décréter l'obligation de présenter un pass vaccinal pour accéder aux lieux publics.

"Le gouvernement a pris une mesure très importante mais précipitée, sans tenir compte des facteurs essentiels", a affirmé le numéro un du PPS dans une déclaration pour Le360.

Selon lui, il est "anormal et inapproprié" d'informer le public d'une mesure imposant le pass vaccinal "trois jours seulement avant son entrée en vigueur".

Pour rappel, Nabil Benabdallah est le seul leader politique à avoir signé une pétition de protestation contre "l'usage de pass vaccinal dans la précipitation".

La mesure, dit-il, contient une série de vices de forme et de fond. Nabil Benabdallah évoque le fait que beaucoup de gens ne se sont pas encore faits vacciner pour des "raisons différentes et c'est pour cette raison que la décision d'application a été trop rapide".

"Il fallait donner au moins trois semaines au public, a-t-il souligné, pour que celui-ci se prépare, et non lui accorder trois jours seulement".

Pour le chef du PPS, il fallait également "préparer l'opinion en organisant des débats et en associant le Parlement". "On ne vient pas du jour au lendemain pour mettre les citoyens devant le fait accompli. On ne veut pas que des décisions tombent à minuit comme faisait le gouvernement précédent", a-t-il martelé.

Nabil Benabdallah appelle le gouvernement à donner plus de temps au public pour s'adapter à l'obligation de présentation du pass vaccinal pour accéder aux cafés, aux restaurants, aux salles de sport, aux hammams ainsi que aux établissements publics et privés.