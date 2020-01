© Copyright : Le360

Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), et son bras droit, Driss Jettou, président de la Cour des comptes, ont reçu, ce samedi matin à Rabat, une délégation de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM). Détails.

Conduite par son secrétaire général, Mayara Enâam, l'UGTM, bras syndical du parti de l'Istiqlal (PI), a remis à Chakib Benmoussa, à l'instar des partis politiques et de l'Union marocaine du travail (UMT), un mémorandum comprenant plusieurs doléances de la classe laborieuse».

Dans une déclaration à la presse, Mayara Enâam a affirmé que sa délégation allait insister auprès de Benmoussa pour que le futur modèle de développement «soit en mesure de réaliser une réelle croissance économique et sociale et à même d'offrir des opportunités d'emplois, d'assurer l'identité marocaine et de garantir une création et productivité (économique et autres) à 100% marocaines».

La délégation de l'UGTM était composée notamment de Abdessalam Labar, chef du groupe de l'Istiqlal au sein de la Chambre des conseillers, et Khadija Zoumi, conseillère parlementaire du parti de la Balance et membre du secrétariat général du syndicat.