L'Union marocaine du travail (UMT) a été le premier syndicat à remettre, vendredi en fin d'après-midi, sa copie à Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD). La devise de l'UMT: «hausse des salaires et promotion des droits syndicaux».

La Commission a choisi l'ordre de représentativité syndicale en accordant à l'UMT, le plus vieux et important syndicat, l'avantage d'être le premier syndicat à ouvrir le bal des auditions avec les organisations professionnelles.

Avant de rencontrer Chakir Benmoussa, Miloudi Moukharik a déclaré à la presse que le projet de l'UMT «privilégie la hausse des salaires des travailleurs et des fonctionnaires en réclamant la promotion des droits de la classe laborieuse». «Nous considérons que le Maroc n'est pas un pays pauvre, mais un pays riche avec ses ressources agricoles, minières et humaines», a-t-il estimé.

Néanmoins, a-t-il affirmé, «le Maroc se heurte à une mauvaise croissance, ce qui a pour conséquence l'aggravation des disparités sociales». D'après lui, l'UMT va suggérer une série de propositions afin de mettre fin à ces disparités.

De son côté, Amal El Amri, chef du groupe de l'UMT à la Chambre des conseillers, a abondé dans le même sens, expliquant que sa délégation va aborder le mode de développent sous l'angle de la problématique de l'emploi.

«Le Maroc connaît, selon elle, un défit démographique important et notre économie n'est pas suffisante pour absorber le flux des chômeurs». Et d'ajouter: «Notre pays devrait actionner plusieurs leviers pour arriver à un nouveau modèle de développement durable, équitable et égalitaire». Ces leviers concernent la fiscalité, la formation et les droits des travailleurs.