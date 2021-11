© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

La Chambre des conseillers a rendu un hommage appuyé à l'écrivain espagnol José Maria Lizundia qui vient de publier la version arabe de son livre référentiel intitulé "Le Sahara, le déclin du totalitarisme".

En présence du président de la Chambre des conseillers, Naam Myara et de nombreux conseillers parlementaires et d'invités de marque, l'écrivain espagnol José Maria Lizundia est revenu mardi soir, 9 novembre 2021, sur les grands axes de son livre, Le Sahara, le déclin du totalitarisme, en réaffirmant "la marocanité du Sahara" et en mettant l'accent sur la création artificiel du conflit par l'Algérie, celle-ci "ayant instrumentalisé le Polisario comme étant le représentant d'un prétendu peuple sahraoui".

En 1973, "les séparatistes n'existaient pas au Sahara ni dans aucune référence internationale", a déclaré José Maria Lizundia. Il a rapporté un fait important en estimant qu'en Espagne "le dossier du Sahara n'est pas totalement maîtrisé par des décideurs espagnols et la presse".

Le débat à la Chambre des conseillers avec l'écrivain espagnol a duré 90 minutes autour notamment de la responsabilité avérée d'Alger dans ce conflit. La sortie de l'ouvrage en langue arabe a coïncidé, selon les organisateurs, avec la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, -qui a consacré la prééminence du projet d'autonomie proposé par le Maroc-, la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte et le discours royal qui a insisté sur l'irréversibilité de la marocanité des provinces sahariennes.

Le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, natif de Laâyoune, un des chefs lieux des provinces sahariennes, s'est félicité de la tenue de cet évènement, soulignant que cette "activité de présentation du livre figure parmi une série d'actions" relevant de la diplomatie parlementaire.

Pour sa part, le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelillah Hifdi, (groupe CGEM) a estimé que le livre de José Maria Luzundia -qui a déjà publié cinq autres ouvrages- met à nue "les contrevérités des adversaires du Royaume".

"A travers la rencontre avec l'écrivain espagnol, la Chambre des conseillers s'est érigée en un espace de débat et de dialogue politique pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume", a conclu le conseiller parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Il faut rappeler qu'une première présentation de la version arabe du livre Le Sahara, le déclin du totalitarisme de José Maria Lizundia a eu lundi dernier au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

Sous le parrainage du haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et l’Institut des études sahariennes dirigé par Bachir Dkhil (un des fondateurs du Polisario), la version du livre a été traduite de l’espagnol vers l’arabe par le professeur Abderrahman Laaouina.