Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue mauritanien, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, mardi 28 septembre 2021 lors d'une visite de travail à Rabat.

© Copyright : le360

Le Maroc et la Mauritanie se sont félicités de l'excellence de leurs relations, tout en regrettant que le partenariat économique bilatéral soit en deçà de son potentiel.

"La coopération bilatérale en matière politique et autres est excellente, mais le volet économique doit être consolidé", en matière d’échanges commerciaux et d’investissements, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, au terme d'un entretien qu'il a eu, ce mardi 28 septembre 2021, avec son homologue mauritanien, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, actuellement en visite de travail à Rabat.

Nasser Bourita et son hôte ont insisté sur les "consultations politiques périodiques entre les deux pays". "On se parle tous les deux, pratiquement chaque jour", sur des sujets d'intérêt commun, a affirmé le ministre marocain, lors d'un point de presse tenu conjointement avec le chef de la diplomatie mauritanienne.

Ismaël Ould Cheikh Ahmed a rappelé le dernier appel téléphonique que le roi Mohammed VI et le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, ont eu en novembre 2020, au sujet du développement de la coopération maroco-mauritanienne et de l’organisation de visites officielles des deux chefs d'Etat, en Mauritanie et au Maroc. "Nous allons œuvrer pour organiser ces visites", alors que les deux pays sont liés par "des relations historiques", a déclaré le ministre mauritanien des Affaires étrangères.

Ismaël Ould Cheikh Ahmed a également indiqué que la communauté mauritanienne établie au Maroc se chiffre à 10.000 personnes, soulignant que le Royaume accueille en outre un total de 2.000 étudiants.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur la situation régionale prévalant au Maghreb et au Sahel. Les deux pays ont par ailleurs décidé de réunir la commission de suivi de la coopération bilatérale (au niveau des ministres des Affaires étrangères), ainsi que la haute commission mixte de coopération que président les chefs de gouvernement des deux pays.

Il faut signaler d'autre part que Nasser Bourita et Ismaël Ould Cheikh Ahmed ont présidé, mardi après-midi, la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du complexe diplomatique de la République de Mauritanie à Rabat. Ce complexe, sis au quartier Souissi de la capitale, sera érigé sur une superficie de 5.000 m2 et abritera les locaux de la représentation diplomatique et la résidence de l'ambassadeur.