© Copyright : Le360

Le Maroc a réaffirmé ce jeudi sa volonté de consolider ses partenariats dans divers domaines avec douze des Etats insulaires du Pacifique, lors de l'ouverture à Laâyoune des travaux du troisième forum de coopération.

Dans un message du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lu par le ministre de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, le Maroc a renouvelé sa ferme détermination à élever la cadence de la coopération avec les Etats insulaires du Pacifique.

Parmi les représentants des Etats qui ont assisté à cette rencontre, figuraient la République du Palau, la République de Vanuatu, la République de Nouvelle Guinée Papouasie, la République de Nauru, la République de Kiribati, la République Solomon, le Royaume du Tonga.

"Nous allons coopérer davantage avec ces Etats notamment en matière de changements climatiques, {un domaine} où le roi avait été leader durant la COP22 et où nous avons partagé (...) l'expérience du Maroc avec ces Etats", a déclaré à la presse Mohcine Jazouli, indiquant que l'autre volet de la coopération avec les Etats des îles Pacifique va porter sur la problématique du "développement socio-économique".

"Notre expérience sera partagée avec ces Etats réunis lors de ce forum", a indique, de son côté, le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement. Aziz Rabbah a par ailleurs affirmé que le message fort de ce forum tenu à Laâyoune était que le royaume "a parachevé son intégrité territoriale".

Quant au Premier ministre du royaume du Tonga, Pohiva Tuionetoa, il a salué le leadership du roi Mohammed VI, indiquant que "le troisième forum va renforcer les bases de la coopération, notamment au niveau du changement climatique".

Pour sa part, le maire de la ville de Laâyoune, a insisté sur le développement tous azimuts que connait la ville, la plus grande dans les provinces sahariennes. Hamdi ould Errachid a également affirmé que le Sahara était marocain et la proposition d'autonomie était la seule et unique solution pour résoudre ce conflit dans le cadre de la souveraineté du royaume".

La ville de Laâyoune accueille, depuis hier, 26 février 2020, jusqu'au 28 février, la troisième édition du Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique, sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.

Il faut rappeler que ces Etats ont accueilli "favorablement le plan marocain d’autonomie dans les provinces du sud".