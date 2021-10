© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) vient de lancer à Rabat, sous la présidence de son recteur, Ahmed Boukous, un programme d'activités pour célébrer le discours royal d'Ajdir sous le thème «Le 20e anniversaire de l’institutionnalisation de l’amazigh, parcours et réalisations».

«Cette commémoration marque l'importance historique du discours qu'avait prononcé en faveur de la promotion de la culture amazighe le roi Mohammed VI le 17 octobre 2001 à Ajdir près de Khénifra», a affirmé Ahmed Boukous, dans une déclaration pour Le360. Ce discours avait inauguré une nouvelle étape, celle de la création de l'Institut royal de la culture amazighe. Cette création avait fait l'objet d'un Dahir royal.

Selon Ahmed Boukous, ce discours royal, suivi par la création de l’IRCAM, avait jeté «les fondements d'une nouvelle politique linguistique et culturelle de notre pays en ce sens où il y a eu reconnaissance de la diversité des fondements de l'identité culturelle marocaine». Le recteur a ainsi fait le point sur la mission de l'IRCAM dans le cadre de cette «politique de développement de la culture amazighe», émettant le voeu que le nouveau gouvernement puisse accorder davantage d'intérêt pour consolider cette culture.

«Ce nouveau gouvernement (présidé par Aziz Akhannouch) a promis lors de son investiture de futurs projets pour l’amazagh. Maintenant, il va falloir qu'il nous précise davantage la nature de ses démarches», a-t-il souhaité.

Il faut signaler par ailleurs qu'une grande part de la célébration du 20e anniversaire du discours royal d'Ajdir a été confiée au professeur émérite Driss Khrouz, celui-ci ayant présidé le jury du Grand Prix de l'IRCAM.

Le programme de la célébration a porté sur la Journée mondiale des enseignants, la Journée nationale du cinéma et la remise du Prix de la culture amazighe pour l’année 2020, qui comporte les différents genres de la culture amazighe. L’ouvrage «L’Institut Royal de la culture amazighe, parcours et réalisations» sera également présenté lors de cet événement, en plus d’une table ronde qui sera organisée autour du 20e anniversaire de l’institutionnalisation de la promotion de l’amazigh.