Important pays d'Amérique latine, la Colombie, par la voix de sa vice-présidente, ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez, a franchi un grand pas dans les relations avec le Maroc en reconnaissant ce jeudi 28 octobre 2021, à Rabat, la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud.

Cette reconnaissance a été vivement saluée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à l'issue d'une longue séance de travail tenue au siège du département des Affaires étrangères à Rabat.

Cette annonce a été faite par la vice-présidente de la Colombie lors d'un point presse auquel ont participé de nombreux journalistes dont ceux de la presse internationale accréditée. Marta Lucia Ramirez a évoqué cette reconnaissance en affirmant que son pays étendrait la juridiction consulaire de son ambassade au Maroc sur "tout le territoire marocain, y compris les Provinces du Sud".

Cette importante reconnaissance consacre la percée de la diplomatie marocaine en Amérique latine. Elle intervient la veille du vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara. Résolution qui entérinera de façon définitive le processus politique comme unique solution au conflit du Sahara.

Lors du point de presse, les deux chefs de la diplomatie ont également annoncé la mise au point d'un ambitieux programme de coopération bilatérale dans divers domaines.

Pour doper ces relations, les deux pays ont d'abord décidé d'ouvrir les frontières de part et d'autre aux ressortissants des deux pays en supprimant les visas entre le Maroc et la Colombie. Un document juridique a été signé à cette occasion part Nasser Bourita et Marta Lucia Ramirez.

Par ailleurs, les futurs programmes de coopération vont englober une sphère élargie à l'agriculture, à l'économie, au tourisme, à l'économie sociale ainsi qu'à la migration.

La vice-présidente et ministre des Affaires étrangères de Colombie poursuivra demain, vendredi 29 octobre, ses entretiens avec des membres du gouvernement marocain, dont le chef de l'Exécutif, Aziz Akhannouch.

Entre-temps, Marta Lucia Ramirez a visité, jeudi, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées.

Voici le texte intégral du communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens entre Nasser Bourita et son homologue de Colombie.

1. Sur invitation de S.E Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, S.E. Mme la Vice-Présidente et Ministre des Relations Extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramírez, a effectué une visite officielle au Royaume du Maroc, du 28 octobre au 1er novembre 2021.

2. Cette visite a été une occasion propice pour saluer l'excellence des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Colombie et réaffirmer la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Iván Duque Márquez, de continuer à consolider l'association multidimensionnelle fructueuse qui existe heureusement entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral et notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

3. De même, les deux Ministres ont réitéré leur engagement à continuer de promouvoir et de renforcer les relations politiques, commerciales, énergétiques, économiques, culturelles et universitaires, en explorant les opportunités offertes pour renforcer les échanges bilatéraux et en tenant compte de la complémentarité et des potentialités respectives des deux pays, notamment en matière d'énergies renouvelables, de commerce, d'infrastructures et de tourisme. Concernant les relations économiques et commerciales, les deux Ministres se sont engagés à rechercher de nouveaux mécanismes pour élargir et diversifier les échanges et explorer les possibilités d'investissement, à travers la mise en place de plateformes productives qui facilitent l'accès aux marchés avec leurs régions respectives, exhortant les experts marocains et colombiens à tenir des réunions sectorielles, établissant une feuille de route avec des priorités à cette fin.

4. D'autre part, lors de cette rencontre, M. Nasser Bourita a réitéré le soutien de son pays à la politique de « Paix dans la Légalité » menée par le Président de la République de Colombie S.E M. Iván Duque Márquez et aux multiples actions de stabilisation entreprises par la Colombie dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix.

5. M. Nasser Bourita a également salué les efforts du Président de la République de Colombie S.E M. Iván Duque Márquez et de son Gouvernement en matière de paix, de légalité ainsi que l’amélioration des conditions dans les régions du pays et l’impact de ces mesures en termes de stabilité et de perception.

6. M. Nasser Bourita a salué la décision annoncée par le Procureur Général de la Cour Pénale Internationale de clôturer le dossier préliminaire sur la Colombie.

7. De même, les deux Ministres se sont félicités de la convergence de points de vue sur de multiples questions, tant régionales qu'internationales, et ont promis d'accroître la coopération et la coordination au sein des organisations internationales et régionales, convenant, à cet égard, de travailler ensemble au renforcement de la diplomatie multilatérale et dans les foras mondiaux, dans lesquels les deux pays sont actifs.

8. Le Ministre Nasser Bourita a informé S.E Mme la Vice-présidente et Ministre des Relations Extérieures des derniers développements relatifs à l’Initiative d’Autonomie pour la région du Sahara présentée par le Maroc en 2007. Pour sa part, la Vice-présidente et Ministre des Relations Extérieures a souligné, tel qu’il a été reconnu dans différentes Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, les efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU. Dans ce sens, Mme. la Vice-présidente et Ministre des Relations Extérieures a souligné l’importance de l’Initiative Marocaine, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties, en vue de mettre fin à cette question, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

9. Mme la Vice-Présidente et Ministre des Relations Extérieures de la République de Colombie, S. E Mme Marta Lucia Ramírez a informé Monsieur le Ministre des instructions données au nouvel Ambassadeur de la Colombie à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara.

10. Compte tenu de l'impact du phénomène migratoire, les deux Ministres ont convenu que ce dernier représente un véritable défi pour la communauté internationale. Dans ce cadre et concernant la crise au Venezuela, M. Nasser Bourita a salué le travail intense mené par la Colombie pour tenter de remédier à la situation humanitaire causée par le grand nombre de migrants vénézuéliens arrivant dans le pays, soulignant l'importance que la Colombie adopte le Statut de Protection Temporaire pour les migrants vénézuéliens et l'octroi de la carte de Protection Temporaire. En ce sens, la Colombie et le Maroc coïncident dans leur vision d'une politique migratoire qui préserve les droits légitimes des migrants et garantit leur dignité.

11. Dans le domaine de la coopération culturelle et éducative, les deux parties ont convenu de la pertinence de continuer à les promouvoir et de les élargir à divers secteurs d'intérêt commun, à travers des activités académiques et des échanges entre les institutions universitaires des deux pays.

12. Les deux Ministres ont décidé de lancer, très prochainement, deux programmes intégrés dans le domaine de l’agriculture (systèmes d’irrigation, cartographie des sols, fertilisants, etc.) dans deux régions de la Colombie qui seront identifiées dans les côtes Atlantique et Pacifique.

13. De même, deux Ministres ont également décidé de mettre en place des programmes d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l’économie sociale, en particulier en faveur et avec la participation des femmes dans les zones rurales.

14. Par ailleurs, les deux Ministres ont décidé d’étendre la coopération en matière culturelle à travers des échanges entre le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain et le Musée de l’Or de la Banque de la République de Colombie.

15. De même, faisant suite aux actes signés lors de la réunion de travail tenue le 6 avril 2021, les deux parties ont procédé à un échange de notes concernant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, ce qui se traduira par un grand renforcement d'échanges humains, touristiques, économiques, sociaux et commerciaux et universitaires entre les deux pays amis.

16. Concernant l'invitation adressée à M. Nasser Bourita d'effectuer une visite de travail et d'amitié en Colombie, le Ministre a fait part de son intention d'effectuer ladite visite au cours de l'année 2022.

17. Exprimant sa satisfaction pour les progrès accomplis et la compréhension mutuelle, Son Excellence la Vice-Présidente et Ministre des Relations Extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramírez, a remercié l'accueil chaleureux et l'hospitalité reçus lors de sa visite au Royaume du Maroc.