© Copyright : Le360

L'Assemblée nationale française a dépêché une mission parlementaire au Maroc, pour s'enquérir du blocage des visas qui pénalise les Marocains. Cette mission a pour objectif de faire des propositions au Quai d'Orsay en vue d'un déblocage tant attendu. Explications.

Le député M'jid El Guerrab a entamé la travail d'une mission parlementaire sur l'octroi des visas, jeudi à Casablanca. Il y a rencontré le consul général de France. «Il existe un réel problème dans le processus d'octroi des visas au Maroc», a reconnu le député de La République en Marche (LRM).

La France accorde annuellement environ 400.000 visas Schengen au Maroc, ce qui en fait le 2e pays au monde à en recevoir, derrière la Chine.

Interrogé par Le360, il a affirmé: «Je vais écouter tout le monde pour déterminer les causes du retard dans l'octroi des rendez-vous et cerner les critères qui encadrent l'obtention de ce document.» Et d'ajouter: «la Commission parlementaire, qui se déplacera dans d'autres pays, doit remettre son rapport dans six mois».

Le député français d'origine marocaine a par ailleurs effectué une visite au Lycée français Louis Massignon de Bouskoura, à Casablanca, où il a rencontré les élèves et la proviseur Catherine Bellus-Fereira. Cet établissement compte un total de 4.350 élèves, dont 97% sont des Marocains. Par ce nombre, il est le plus grand établissement français dans le monde.