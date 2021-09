© Copyright : le360

Aziz Akhannouch, le Chef du gouvernement nommé par le roi Mohammed VI suite à la victoire du RNI aux élections législatives (102 sièges), a commencé ses consultations politiques en vue de la formation de la coalition gouvernementale, après avoir reçu, ce lundi à Rabat, cinq leaders dont ceux du PAM et de l'Istiqlal, a constaté Le360.

Au siège du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch a rencontré successivement, après le patron du PAM, Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général de l'Istiqlal, Nizar Baraka, le premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachgar, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser et enfin le secrétaire général de l'UC, Mohamed Sajid.

Le nouveau Chef du gouvernement a établi l'ordre des rencontres suivant le classement obtenu par chaque parti politique aux élections. A noter que le leader du PPS, Nabil Benabdallah, n’a pas pris part à cette rencontre en raison de son déplacement à Agadir.

Au terme de son entretien avec Aziz Akhannouch, le chef de l'Istiqlal a déclaré à la presse que "l’offre présentée par le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, sera examinée par les organes décisionnels du Parti de l’Istiqlal (PI), notamment le conseil national". Si l'on se réfère à cette déclaration, il semble que le parti de la Balance est à un doigt de faire partie de la prochaine coalition gouvernementale.

Quant à Driss Lachgar, numéro un de l'USFP, il a indiqué que "les consultations ont porté notamment sur la situation et les défis qui se posent au niveau national et régional. Cette rencontre, a ajouté le chef du parti de la Rose, "a été une occasion pour rappeler à Aziz Akhannouch les réalisations accomplies par le RNI et l'USFP sous la conduite du roi Mohammed VI". "Nous lui avons exprimé notre disposition à tenir le même rôle et à fournir le même effort, pour réussir le nouveau modèle de développement", a-t-il fait savoir.

De son côté, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser, a affirmé avoir félicité le Chef du gouvernement pour la confiance royale. "Nous l'avons écouté et nous lui avons fourni notre point de vue", sur la composition du prochain gouvernement. "Les consultations vont se poursuivre, ce qu'il y a d'essentiel, c'est l'intérêt du pays. Nous espérons que notre pays en sorte vainqueur", a déclaré le patron du MP.

Enfin, Mohamed Sajid, a été le dernier leader à avoir été reçu, ce lundi 13 septembre 2021, par le nouveau Chef du gouvernement. Au terme de l'audience, il a estimé que toutes les parties doivent œuvrer pour que "la prochaine étape soit couronnée de succès". "Le RNI et l'UC sont liés par des relations historique" a-t-il ajouté. "Nous avons fait ensemble, RNI et UC, des marches communes où nous avons partagé les mêmes orientations (...), nous avons exprimé notre disposition (à Aziz Akhannouch) pour contribuer à cette période décisive", car "les attentes sont grandes", a-t-il affirmé.

Le Chef du gouvernement désigné reprendra mercredi matin, 15 septembre, ses consultations en recevant le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah.