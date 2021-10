© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Au siège de la CGEM à Casablanca, les membres du collège électoral de la très disputée circonscription Centre ont commencé à voter, ce mardi 5 octobre 2021, pour choisir les futurs membres du groupe CGEM à la Chambre des conseillers. Reportage.

Les opérations de vote ont démarré, ce mardi 5 octobre, au siège de la CGEM à Casablanca, pour élire les 4 représentants des employeurs candidats dans la circonscription Centre (sur les 8 sièges réservés à la CGEM) à la Chambre des conseillers, pour la mandature 2021-2027. Organisées et supervisées par le ministère de l’Intérieur, ces élections ont enregistré une forte affluence de la part des votants, dès l’ouverture, à 14h00, des bureaux de vote aménagés à cet effet.

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed Talal, vice-président de la CGEM, a rappelé les enjeux de ce scrutin. «Les élus vont représenter et porter la voix du secteur privé au sein de la deuxième Chambre, pour permettre au Maroc de se développer et de créer de l’emploi», a-t-il souligné, rappelant que les TPE et les PME sont aujourd’hui confrontées à une série de problématiques qu’il faudra résoudre.

«C’est un grand jour aujourd’hui pour la CGEM, puisque nous choisissons les représentants des entreprises au sein de la deuxième Chambre», a déclaré pour sa part Rachid Tahri, secrétaire générale de la Fédération du transport et de la logistique (FNT) au sein de la CGEM, qui rappelle que c’est la deuxième fois, après 2015, que la CGEM procède à l’élection de ses représentants à la Chambre des conseillers.

La bataille s’annonce rude entre les 4 listes en lice pour remporter les 4 sièges réservés à la circonscription Centre. Celle-ci est dotée d’un collège électoral de 280 membres et englobe quatre régions administratives, à savoir Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khenifra, Drâa-Tafilalet et Marrakech-Safi.

La région Marrakech-Safi est représentée par une liste conduite par le président du bureau régional, Youssef Mouhyi. membre du groupe sortant de la CGEM à la Chambre des conseillers. Mouhyi a à son actif deux PME, Couleurs et Youssef Impressions, toutes deux basées à Marrakech.

Pour la région de Casablanca-Settat, 3 listes vont s'affronter. La première est conduite par Abdelilah Hifdi, président sortant du groupe parlementaire de la CGEM, qui représente aussi le secteur du transport et de la logistique (en sa qualité de président de la FNT). Sur cette même liste, on retrouve des noms connus dans le milieu patronal: Neïla Tazi (membre également du groupe sortant au Parlement, fondatrice de A3 Communication et présidente de la fédération des industries culturelles et créatives), Othman Chrif Alami (PDG du groupe Atlas Voyages, ancien président de la Confédération nationale du tourisme) et Myriam Lahlou-Filali, DG du groupe Pharma 5.

Les deux autres listes ont pour mandataires Mohammed Youssef Alaoui (patron de Cicalim et président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole) et Mohammed Réda Lahmini, expert-comptable, associé au cabinet Fidaroc Grant Thornton.

Les votes se poursuivront jusqu’à 18h00, ce mardi. L’annonce des résultats est prévue tard dans la soirée, selon certaines sources.