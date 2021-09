© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360e360

Le Collectif Parité Maintenant, que dirige Ouafa Hajji, vient d'analyser les résultats de la représentation de la femme lors des élections du 8 septembre 2021. Elle estime que sa place a évolué, mais que de "grands efforts restent encore à faire".

Ouafa Hajji, du Collectif Parité Maintenant, a appelé le nouveau gouvernement à élaborer "un projet de loi cadre sur la parité".

"Je voudrais saluer (au nom du collectif) tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour réussir ce scrutin qui n'était pas facile, parce que c'est la première fois que le Maroc organise un scrutin groupé et il a réussi le challenge", a affirmé Ouafa Hajji dans une déclaration pour Le360.

Elle a indiqué que le taux des femmes candidates pour le triple scrutin a atteint 30% au niveau régional et local et 34% au niveau des élections législatives. Selon elle, "il y a eu véritablement un engagement et une implication plus importante des femmes en tant que candidates". Et de noter que "le mythe selon lequel, on ne trouve pas de femmes pour être candidates n'est plus là, il s'est évaporé aujourd'hui et les femmes ont prouvé qu'elles veulent s'impliquer dans la chose publique".

Mais, a-t-elle ajouté, sur plus de 2.000 candidatures féminines sur les listes des législatives, seules 97 femmes se sont présentées en tête de liste des circonscriptions locales et "seules 6 ont été élues".

Ouafa Hajji explique cela par le fait que les partis politiques ne leur ont pas donné des circonscriptions où elle pouvaient gagner". Selon elle, il y a d'énormes efforts à faire pour que la femme soit plus visible dans des postes qui lui permettent d'être élues".

La présidente du collectif estime qu’un autre mythe "a disparu selon lequel les électeurs et les électrices ne votent pas pour les femmes". Avec l'élection à la Chambre des représentants de 96 femmes, celles-ci ont atteint un taux de présence de 24%. Il s'agit pour elles d'une représentation qui reste timide par rapport aux 395 sièges que compte cette instance.

Elle a aussi appelé les partis politiques à accorder plus de place aux femmes élues dans des postes de décision. "Nous voulons que la femme soit au cœur de la prise de décision et qu'elle soit présente dans les instances exécutives et au niveau du gouvernement".

La présidente a saisi l'occasion pour féliciter les femmes candidates à la présidence des mairies de Rabat, Marrakech et Casablanca. "Une fois que le nouveau gouvernement sera installé, nous allons revenir à la charge parce qu'il ne faut pas oublier que le collectif a présenté une pétition acceptée pour l'adoption d'une loi cadre relative à la parité", a conclu Ouafa Hajji.