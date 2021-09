© Copyright : FADEL SENNA / AFP

La Chambre des représentants comptera plus de femmes élues que lors de la précédente législature. Les listes régionales y ont été pour beaucoup. Mais pas seulement...

Au Parlement, la Chambre des représentants comptera plus de femmes élues que lors de la précédente législature (2016-2021). Leur nombre, selon un décompte effectué par Le360, est de 96 (sur un total de 395 députés), contre 81 députées lors de la précédente législature. Une évolution qui a pu avoir lieu grâce aux listes régionales (avec un total de 90 sièges uniquement réservés aux femmes) alors que les anciennes listes nationales n’avaient donné, en octobre 2016, que 71 sièges aux élues.

Les listes régionales, suivant la logique générale qui a guidé les scrutins du 8 septembre, ont bénéficié aux partis arrivés en tête: le RNI avec 16 sièges, l’Istiqlal (13 sièges), un score identique pour le PAM avec 13 sièges également, 11 pour l’USFP, 10 pour le PPS, 9 pour le PJD et 8 pour le MP.

Mais en plus des listes régionales, certains partis, bien que rares, ont encouragé les candidatures féminines dans les circonscriptions locales. Dans ce contexte, c'est surtout le PAM qui a réussi ce pari de faire élire 4 femmes dans les circonscriptions d’Oujda, Fès et Marrakech (avec deux sièges pour celle-ci, dont celui de Fatima Zahra Mansouri à Sidi Youssef Ben Ali). L’Istiqlal a parié sur la candidature de Hanane Adbaoui à Tiznit, et a pu y remporter un siège, et le PPS n’a pas été déçu en débauchant Meryem Ouhassata du PAM pour la faire élire à Beni Mellal.

Mais comment se fait-il que certains partis ont remporté plus de 12 sièges dans les listes régionales (au nombre de 12)? Il n’y a pas de secret. Le RNI a par exemple réussi l’exploit de remporter deux sièges à Souss-Massa et autant à Casablanca-Settat (une liste conduite par l’actrice Fatima Khair).

Signalons aussi que le grand bénéficiaire des listes régionales a été le PJD: 9 de ses 12 députés qui siègeront à la Chambre des représentants sont des femmes, qui ont été élues grâce à ces mêmes listes. C'est aussi grâce à la liste régionale que le PSU sera présent au Parlement en la personne de Nabila Mounib.

Nombre de femmes élues au Parlement (Chambre des représentants), le 8 septembre 2021

© Copyright : Le360, DR