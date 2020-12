© Copyright : Le360

Les relations maroco-mauritaniennes vont connaître dans un proche avenir une nouvelle impulsion à tous les niveaux. Voici pourquoi, selon le politologue Moussaoui Ajlaoui.

Il s'agit d'une volonté commune du roi Mohammed VI et du président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, estime cet expert dans un entretien avec Le360.

"Il est certain qu'après la victoire du Maroc à El Gerguerat et après le soutien apporté par la communauté internationale au royaume, le Maroc et la Mauritanie vont consolider leurs relations basées sur des intérêts réciproques liés notamment à la géopolitique", a affirmé Moussaoui Ajlaoui en rappelant l'entretien téléphonique qu'ont eu le 20 novembre les deux chefs d'Etat.

Lors de cette conversation téléphonique, le roi Mohammed VI et le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani avaient exprimé notamment "leur grande volonté de consolider (la coopération) et la hisser à un niveau à même de permettre l'approfondissement de cette coopération entre les deux pays voisins, l'élargissement de ses perspectives et la diversification de ses domaines".

"L'invitation échangée pour des visites respectives au Maroc et en Mauritanie par les deux chefs d'Etat, augure une nouvelle ère dans les rapports entre les deux pays", a souligné le politologue, assurant "qu'une grande porte a été ouverte devant le raffermissement des relations bilatérales".

Moussaoui Ajlaloui a par ailleurs évoqué la crise aiguë que connait l'Algérie en s'arrêtant sur la question: "Où est le président Tebboune"? "L'Algérie a mal partout, son régime est isolé et rejeté par son peuple", a conclu le politologue.