Lors de son passage dans l’émission StudioLe360, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Shinozuka Takashi, est revenu sur les événements récents à El Guerguerat. La position de l'Empire du Soleil Levant sur la question du Sahara est claire et sans équivoque.

L’ambassadeur du Japon au Maroc s’est exprimé*, pour Le360, sur les récents développements dans la zone frontalière d’El Guerguerat. Le diplomate a d’emblée souligné que son pays avait suivi «avec attention» ce qu’il s'était passé à El Guerguerat depuis vendredi dernier, et même depuis le mois d’octobre, «où il y a eu un certain nombre de développements, ici au Maroc, et également à New York».

Shinozuka Takashi n’a pas manqué de rappeler la ferme position du Japon concernant la question du Sahara: «nous ne reconnaissons pas la rasd, et nous soutenons les efforts déployés par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour parvenir à une solution pacifique, basée sur les négociations».

Concernant la situation au poste frontière d’El Guerguerat, l’ambassadeur du Japon a exprimé l’attachement de son pays à la libre circulation des biens et des personnes. «C’est très important pour le développement de la région et du continent», a-t-il précisé. «Nous sommes contre des mouvements qui pourraient entraver cette circulation», a-t-il insisté.

Et de conclure: «nous somme en faveur d’une solution pacifique, basée sur le dialogue, et espérons que les parties concernées sauront faire montre de retenue».

*L'intégralité de l'émission sera diffusée ce mercredi 18 novembre, à 19 heures.