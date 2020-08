© Copyright : Le360

La collecte et le traitement des déchets liés aux patients asymptomatiques du Covid-19 pose un grave problème à Rabat, dénonce un vice-président de la municipalité, dans un courrier adressé aux ministres de la Santé et de l'Intérieur. C'est sans doute le cas aussi dans d'autres villes. Explications.

Le ministre de la Santé est accusé de négligence, le traitement de ces déchets étant inclus dans un circuit normal de ramassage, après avoir subi une désinfection qui n’est pas suffisante.

La municipalité de Rabat vient de soulever ce problème en adressant une lettre au ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, lui signifiant que la collecte et de traitement des malades contaminés "ne répondent pas totalement au protocole technique et sanitaire permettant le traitement de ces déchets sans risque de contamination au Covid-19".

L'auteur de ces protestations est Lahcen Lamrani, vice-président de la Commune de Rabat, en charge du département du nettoiement, qui indique avoir adressé des correspondances à ce sujet aux ministères de l'Intérieur et de la Santé.

La capitale compte une quarantaine de cas asymptomatiques enregistrés, qui ont été placés en quarantaine à leur domicile, tout en recevant le traitement médicamenteux approprié.

Selon Lahcen Lamrani, le protocole sanitaire encadrant la collecte des déchets des cas asymptomatiques "ne répond pas totalement aux normes".

Pour cet élu du PJD, "le ministère insiste seulement sur le placement des déchets dans des sacs en plastique spéciaux, la fermeture hermétique de ces sacs et la désinfection de ceux-ci par des liquides appropriées".

Or, ce circuit est entaché de plusieurs défaillances, selon lui: "premièrement les conditions de collecte pose des risques. Deuxièmement, et c'est ici que réside la gravité, les déchets des cas asymptomatiques sont versés dans le circuit normal de la collecte et du traitement des ordures".

Il existe, affirme Lahcen Lamrani, de hauts risques de contamination du personnel en charge du ramassage et de traitement de ces ordures.

"Normalement, il faut que ces déchets soient incinérés. Cet acte n'est pas impératif dans le protocole sanitaire."

Aussi, ce vice-président de la municipalité de Rabat fait-il endosser la responsabilité de ces négligences directement au ministre de la Santé.