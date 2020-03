© Copyright : Le360

Dans un entretien pour Le360, depuis Laâyoune, dans le cadre de l’émission Grand format, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, a abordé les relations marocco-mauritaniennes. Il a mis l’accent sur le cachet spécial que veut leur imprimer le roi Mohammed VI.

En 1970, le roi Hassan II et le président Mokhtar Ould Daddah avaient signé l’accord fondateur de la coopération tous azimuts qui a cours depuis cette date entre le Maroc et la Mauritanie. La dénomination de ces accords, appelés «de fraternité et de bon voisinage», avait une charge historique pleine de sens. Non seulement les deux pays venaient juste, en 1970, d’établir des relations diplomatiques, mais ils ont tenu à parler de bon voisinage à une époque où le Maroc et la Mauritanie étaient privés de frontières communes à cause de l’occupation espagnole du Sahara marocain.

Choisissant la forte symbolique de la date de la commémoration du cinquantième anniversaire de cet accord, le premier du genre entre les deux pays, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, s’était rendu à Nouakchott les 18 et 19 février dernier, où il a été reçu par le président mauritanien Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani.

Revenant, au cours de l’émission Grand format sur Le360, sur cette récente visite en particulier, et sur les relations marocco-mauritaniennes en général, Bourita a déclaré que cette visite avait été effectuée sur instructions royales. L’objectif étant de vivifier l’esprit de l’accord conclu entre les deux pays. En effet, selon Nasser Bourita, les «relations marocco-mauritaniennes sont fondées sur deux socles-concepts: la fraternité socio-historique et le bon voisinage géographique».

La Mauritanie et le Maroc, dont «les deux peuples tissent des relations historiquement très fortes et en interaction permanente, ont également d’énormes potentialités en vue d’établir une coopération solide et mutuellement fructueuse dans de nombreux domaines».

A titre d’exemple, Nasser Bourita cite la dynamique économique qui a actuellement cours entre les deux pays, surtout à travers les axes routiers des provinces du sud du Maroc. Il a également mentionné la présence de la plus importante communauté estudiantine bénéficiant de bourses octroyées par le Maroc, formée par les 1.300 étudiants mauritaniens régulièrement inscrits dans les facultés, écoles et instituts marocains, et répartis entre de nombreuses villes du royaume.

Pour Nasser Bourita, la dynamique actuelle que connaissent les relations marocco-mauritaniennes «est impulsée par la forte volonté du roi Mohammed VI qui veut imprimer un cachet, non pas ordinaire, mais extraordinaire, aux relations avec la Mauritanie, imposées par la fraternité et le bon voisinage».