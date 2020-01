© Copyright : DR

Abdelilah Benkirane a tenu des propos virulents à l'encontre de la gauche en estimant que seul le référentiel islamiste peut garantir la pérennité, les idéaux et la réussite dans la vie.

Dans une vidéo filmée et mise en ligne à l'occasion d'une audience qu'il a accordée, à son domicile à Rabat, à des jeunes du PJD venant de Tanger, l'ancien numéro un du PJD et ex-chef du gouvernement a rappelé le parcours dominant et historique de la gauche dans le monde et au Maroc.

"Les socialistes au Maroc étaient forts, ils dominaient la scène politique partout, notamment dans les lycées et dans les facultés", a-t-il affirmé. "Mais après la chute du Bloc de l'Est, ils (les socialistes) se sont mis à genou".

Selon lui, "ils ont chuté parce que leur doctrine a échoué contrairement à l'islam et au référentiel religieux qui restent les mieux appropriés dans la vie car dans le monde il n'y a qu'une seule vie".

S'appropriant le rôle de "fkih et de prédicateur", Benkirane a estimé que le PJD et le MUR prônaient "le référentiel islamique, la rigueur, la droiture et l'accomplissement du devoir et des obligations".

"L'Etat ne peut pas tout faire", a-t-il conclu.