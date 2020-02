© Copyright : Le360

Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement, est passé jeudi de la langue de bois au parler vrai en taclant l'ex-ministre islamiste Najib Boulif, reconverti en "mufti", et Amnesty International, pour son dernier rapport à charge contre le Maroc.

L'ancien secrétaire d'Etat chargé du Transport, le PJDiste Najib Boulif, avait réagi maladroitement à l'opération de financement par les banques des porteurs de projets notamment au profit des jeunes. Une maladresse qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement, a recadré jeudi le militant islamiste en affirmant, lors de son point de presse hebdomadaire: "Il y a une constitution et des lois qui nous encadrent sur le plan religieux. La fatwa relève du Conseil supérieur des oulémas, seul et unique organe qui adresse des fatwas aux Marocains. Nous n'acceptons aucune fatwa de la part d'une personne (...) nous sommes un Etat de droit. C'est une fawta hostile à l'emploi des jeunes et à la promotion des entreprises sachant que ce grand projet est une initiative du souverain".

Sur la même lancée, le ministre Abyaba a contre-attaqué Amnesty International qui s'est fendue d'un nouveau rapport à charge contre le Maroc. En effet, AI avait considéré que le Maroc a connu un recul en matière des droits de l'Homme. Réponse du berger à la bergère. "C'est une organisation qui a toujours fourni des rapports négatifs. Nous sommes aux côtés des rapports objectifs. Le Maroc, selon des témoignages d'autres ONG internationales, qui sont au nombre de 70, reconnaissent les efforts du Maroc dans la promotion des droits de l'Homme", a rétorqué M. Abyaba. Le gouvernement, souligne-t-il, rejette catégoriquement le terme de recul.

Il faut par ailleurs signaler que Ahmed Chaouki Benayoub, délégué interministériel aux droits de l'Homme, interrogé par le360, s'est refusé à réagir au rapport d'Amnesty.