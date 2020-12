© Copyright : DR

Cherkaoui Habboub, le nouveau patron du BCIJ, était sur le terrain, ce 4 décembre à Tétouan, à l’occasion du démantèlement d’une nouvelle cellule terroriste. Voici ce qu’il a déclaré à propos de cette opération.

Moins d’une semaine après sa nomination à la tête du Burau central d'investigation judiciaire (BCIJ), Cherkaoui Habboub était sur le terrain, à Tétouan, à l’occasion du démantèlement d’une cellule terroriste composée de trois membres. Selon le patron du BCIJ, les prévenus avaient effectué des repérages des cibles qu’ils planifiaient de viser avec des charges explosives.

Plus tôt dans la journée, comme l’a rappelé Cherkaoui Habboub, la DGST avait annoncé que les enquêtes et investigations menées sur la base des aveux préliminaires des membres de cette cellule ont permis de localiser un domicile qu'ils utilisaient dans l'ancienne médina de Tétouan pour tenir leurs réunions et planifier leurs projets terroristes.

Le BCIJ a saisi, lors des perquisitions, un étendard de Daech en tissu, un manuscrit comportant le texte de leur allégeance au prétendu calife de l'organisation, ainsi que plusieurs armes blanches de diverses tailles et du matériel informatique et électronique, a affirmé le directeur du BCIJ.

Les fouilles ont aussi permis de saisir des produits chimiques destinés a la fabrication d’engins explosifs traditionnels, dont des sacs de soufre et de phosphore, des barils de benzène, des bouteilles d'alcool brûlant, des sacs contenant d'importantes quantités de tourne-vis, de balles métalliques et de clous, outre des fils électriques, des batteries électroniques, des bouteilles en verre pouvant être utilisés dans la fabrication de cocktails molotov et des produits liquides suspects qui seront soumis à l'expertise technique au laboratoire de police scientifique et technique.