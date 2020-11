© Copyright : DR

Kiosque360. La réunion tenue lundi dernier au palais royal, sous la présidence du roi Mohammed VI, a été consacrée à la prochaine vague de vaccinations contre la Covid-19 et a suscité un très grand espoir au Maroc. La large couverture de cet événement par la presse en donne la preuve. Round-up.

«Vaccin anti-corona: l’espoir», titre le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui, dans son édition du mercredi 11 novembre,consacre un dossier de 3 pages à l’annonce de la nouvelle stratégie royale de vaccination contre la Covid-19. Ainsi, écrit le quotidien, le roi Mohammed VI a donné, lundi 9 novembre, ses orientations aux autorités concernées en vue de mener, dès les toute prochaines semaines, une opération de vaccination de grande envergure contre la Covid-19, en mettant en œuvre tous les moyens sanitaires, logistiques et techniques nécessaires. Al Ahdath rappelle que le souverain, en bon père de famille, veille sur la santé de tous les Marocains, comme il l’a réitéré lors du discours du Trône du 29 juillet dernier.

Dans son dossier, Al Ahdath rappelle que l’espoir suscité par la stratégie que vient d’annoncer Mohammed VI pour le Maroc est d’autant plus grand que l’Américain Pfizer et l’Allemand Biontech viennent d’annoncer que le vaccin qu’ils ont testé a donné un taux d'efficacité de 90%. D’ailleurs, ajoute le quotidien arabophone, l’Union européenne et les USA ont déjà commandé 400 millions de doses de ce nouveau vaccin, alors que le patron de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estime que les «nouvelles sont encourageantes» quant aux nouvelles armes contre la pandémie de coronavirus.

Pour sa part, le quotidien Assabah, sous le titre «Une stratégie royale de vaccination», rapporte que cette opération nationale de très grande envergure, mais aussi inédite, a été prise sur la base d’un avis du Comité national scientifique ad hoc. Cette opération, de vaccination massive constitue une nouvelle anticipation royale contre la pandémie de coronavirus, et va servir de riposte efficace visant à mettre fin à l’étape critique que la pandémie a enregistrée au Maroc, écrit Assabah.

De son côté, le quotidien Akhbar Al Yaoum, qui explique que le nouveau vaccin anti-corona sonne l’heure du «salut» au Maroc, rappelle les étapes franchies par les essais cliniques de ce vaccin chinois dans les hôpitaux du Royaume, depuis le 20 août dernier. Tout en rappelant que la date précise du début des vaccinations à grande échelle est proche, sans être encore précisée toutefois, le journal, sur la foi de ses sources, affirme que le vaccin terminera sa 3e et dernière phase d’essais prometteurs dès le début de la semaine prochaine.

Al Massae ajoute que, dans quelques semaines, l’opération de vaccination commencera selon des priorités prédéfinies. Il s’agirait de deux injections qui seront administrées d’abord aux catégories les plus vulnérables à la pandémie, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et présentant une maladie chronique, suivies du personnel de la santé, des agents d’autorité, des forces de l’ordre et du personnel enseignant, ainsi que de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

Le quotidien Al Akhbar croit savoir, quant à lui, que la Chine a donné carte blanche au Maroc pour produire le nouveau vaccin anti-corona, mais aussi l’autorisation de le commercialiser sur le marché afticain. Et de préciser que si le Maroc a réussi a atteindre une phase avancée dans la mise sur pied du nouveau vaccin, c’est tout simplement grâce à l’implication permanente et directe du roi Mohammed VI, qui a voulu que le Maroc soit au cœur même des recherches et essais scientifiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.