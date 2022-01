© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

D’après Jaouad Chafik, membre du bureau politique de l’USFP, les opposants à un troisième mandat de Driss Lachgar n’auront «aucun impact» sur la tenue du onzième congrès du parti, dont les travaux auront lieu «normalement» du 28 au 30 janvier 2022, sous les formes présentielle et distancielle.

«Les critiques et les protestations sont normales à l’intérieur d’un parti, mais le niveau et la nature de la contestation interne n’influera en aucun cas sur les orientations prises pour la tenue du 11ème congrès», a estimé Jaouad Chafik, ancien député, dans une déclaration pour Le360, avant de minimiser les plaintes déposées devant la justice par certains contestataires des résultats du dernier Conseil national, le Parlement du parti de la rose.

Cette instance, au terme de sa réunion de décembre, avait appelé le 11ème congrès à prolonger le mandat des structures du parti, y compris celui de la présidence de l’USFP. «Les plaintes de (trois) contestataires ne changeront pas du tout le cours du 11ème congrès auquel doivent participer quelque 1.200 congressistes, tous acquis à la cause de l’Union socialiste des forces populaires», a martelé ce dirigeant socialiste.

Et de poursuivre que de «nombreuses voix à l’intérieur du parti de la rose manifestent de plus en plus leur soutien à un troisième mandat de Driss Lachgar». Jaouad Chafik a, par ailleurs, balayé d’un revers de la main les accusations selon lesquelles une part des participants pro-Lachgar ont été présélectionnés en vue du congrès. «C’est archi-faux car, jusqu’à présent, aucune protestation interne n’a été signalée au sujet du choix des congressistes. Ce sont les 12 structures régionales qui élisent les participants», a-t-il précisé.

Jaouad Chafik a rappelé que six personnes se sont portées candidates à la présidence de l’USFP. Concernant Driss Lachgar, celui-ci n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature pour un 3ème mandat.

A propos de l’organisation du 11ème congrès, Khaoula Lachgar, membre de la Commission préparatoire, a assuré que tout est «fin prêt». Une partie du 11ème congrès aura lieu en présentielle à Bouznika, du 28 au 30 janvier. «Les moyens techniques nécessaires vont être déployés, a-t-elle indiqué, pour garantir la couverture du congrès dont la gestion des travaux sera confiée à une présidence».

Quant aux opérations de vote relatives aux recommandations du Conseil national et à l’élection du premier secrétaire du parti, «elles auront lieu à bulletin secret», a conclu Khaoula Lachgar, membre du Conseil national.